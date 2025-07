Padilha culpa Trump por avanço do sarampo nos EUA: "Negacionistas desmontam sistemas de saúde"

A- A+

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, atribuiu o avanço do sarampo nos Estados Unidos a políticas do presidente do país, Donald Trump. A declaração foi feita nesta terça-feira durante a abertura da 5ª Conferência Global de Clima e Saúde, evento preparatório para a COP30.

Segundo Padilha, o mundo enfrenta surtos da doença como consequência do desmonte de sistemas públicos de saúde e da disseminação de discursos antivacina.

— Vivemos um desafio porque, infelizmente, políticas negacionistas, que buscam desmontar os sistemas nacionais públicos de saúde, fazem com que a gente viva hoje no mundo, sobretudo no hemisfério norte, grande surto de casos de sarampo — afirmou. — (Surto causado por) políticas antivacinas, por posturas do atual presidente dos Estados Unidos, que se acha chefe do mundo. Ele foi eleito para ser chefe dos Estados Unidos e não chefe do mundo.





O surto de sarampo nos EUA teve início no fim de janeiro, em uma área rural do Texas onde vive uma comunidade ultraconservadora e com baixa cobertura vacinal. Até maio, foram registrados 1.024 casos em 31 estados, além de três mortes. A doença havia sido considerada eliminada do território norte-americano há mais de 25 anos. Este já é o surto mais letal desde então.

Padilha também comentou o impacto de medidas econômicas sobre a saúde, criticando o novo tarifaço anunciado por Trump. A partir de 1º de agosto, passará a valer uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

— Qualquer abuso tarifário impacta na saúde — declarou o ministro.

Em abril, Padilha já havia acusado Trump de perseguir pesquisadores envolvidos no desenvolvimento de vacinas.

Durante o mesmo evento, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também se manifestou sobre as sobretaxas, sem mencionar diretamente o presidente dos EUA. Ela criticou a adoção "guerras bélicas e tarifárias" que, segundo ela, comprometem a cooperação global.

— Em lugar de estarmos fazendo guerras uns contra os outros, guerras bélicas e tarifárias, minando espaços de cooperação e solidariedade, deveríamos estar fazendo guerra contra os graves problemas de saúde, a pobreza, contra todas as formas de mazelas que estão afetando a humanidade — disse a ministra.

Com três dias de duração, a Conferência Global de Clima e Saúde busca discutir formas de colocar a saúde como eixo central da ação climática, meses antes da realização da COP30, marcada para novembro, em Belém (PA). O encontro foca em três frentes: monitoramento e vigilância sanitária, estratégias políticas baseadas em evidências e capacitação, além de inovação e produção no setor.

