Padilha defende parceria com hospitais privados e planos de saúde para tratamento de câncer

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que foi autorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em reunião nesta terça-feira, a buscar parcerias com o setor privado para acelerar o tratamento contra o câncer no Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa, como mostrou O Globo, é uma forma de tentar fazer deslanchar o programa Mais Acesso à Especialistas, que foi de aposta eleitoral à dor de cabeça para o governo. As dificuldades para implantação do programa provocaram a troca da ministra Nísia Trindade por Padilha, em março.

— É a nossa obsessão garantir o cumprimento de fechar o diagnóstico para o câncer em 30 dias, começar o tratamento em 60 dias. Para isso, é fundamental novas parcerias com o setor privado, os hospitais privados, com ambulatórios privados, com operadoras de plano de saúde, aproveitando a capacidade ociosa que muitos desses serviços têm. Então, trouxemos várias propostas sobre isso para o presidente Lula e ele nos autorizou, junto com a Casa Civil, a tratarmos com os demais ministérios envolvidos nesse tema, para que a gente possa fazer esse redesenho — afirmou o ministro.

O programa foi criado com o objetivo de reduzir as filas do SUS em cinco áreas com mais demanda — oncologia, oftalmologia, cardiologia, ortopedia e otorrinolaringologia. Como revelou O GLOBO em março, o tempo médio de espera para uma consulta no SUS nunca foi tão longo. Números do Ministério da Saúde obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) mostram que pacientes precisaram aguardar, em média, quase dois meses (57 dias) para serem atendidos em 2024.

Padilha disse que a fila que existe hoje “é fruto de um represamento do atendimento durante toda a pandemia e da desorganização da rede nos governos anteriores”.

— Durante a pandemia, toda a estrutura da saúde teve que ser ocupada para tratar das pessoas que estavam infectadas. Isso teve atraso de cirurgias, atraso de exames diagnósticos, uma pessoa que já tinha uma doença crônica, já tinha um diabetes, já tinha hipertensão, já tinha uma cardiopatia, estava aguardando a definição sobre um câncer. Durante a pandemia não podia fazer vários dos procedimentos, então tudo isso ficou represado e vem agora pressionar o sistema de saúde.

De acordo com o ministro da Saúde, a ideia é que as parcerias sejam estabelecidas ainda este ano.

— Nós temos a urgência de fazer essas coisas acontecerem esse ano. Tudo que já vinha sendo programado nós estamos acelerando, estamos acelerando, por exemplo, a entrega de equipamentos de radioterapia nos serviços em todo o país, para você reduzir o tempo de espera para começar a radioterapia. Estamos em tratativa com o Hospital AC Camargo (em São Paulo), que é um dos maiores hospitais do país em tratamento do câncer, para estabelecer parcerias com o SUS para ajudar no diagnóstico.

Uma das ideias em estudo é trocar as dívidas de operadoras com órgãos do governo federal, com a Receita Federal e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por cirurgias de especialidades que tenham maior gargalo em determinadas regiões. Com isso, o governo levaria o usuário do SUS para fazer o procedimento dentro de um hospital da rede privada, por exemplo.

