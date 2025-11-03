A- A+

Saúde Padilha diz que Anvisa vai aprovar registro da vacina do Butantan contra a dengue neste ano Imunizante, produzido em parceria com laboratório chinês, deverá chegar à rede pública em 2026

O ministro Alexandre Padilha, da Saúde, afirmou nesta segunda-feira que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deverá aprovar, até o fim do ano, o registro da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a dengue e que o imunizante estará disponível na rede pública de saúde já em 2026.

Padilha afirmou que ainda não está definido qual será o público-alvo da campanha de vacinação. O pedido do registro da vacina do Butantan, de dose única, contemplava a população de 2 a 59 anos de idade.

— A grande aposta nossa é o desenvolvimento dessa vacina 100% brasileira. O Ministério da Saúde comprou já quase 100% do que a vacina disponível tem para produzir no mundo (o imunizante da Takeda, de duas doses). Só que nós apostamos numa vacina 100% brasileira — afirmou Padilha.

Ao comentar que esteve em outubro nas instalações da chinesa WuXi Biologics, que fabricará as doses da vacina por meio de um acordo com o Butantan.

— Fizemos uma transferência de tecnologia reversa. Aquilo que o Butantan vem desenvolvendo num projeto que o Ministério da Saúde apoia há bastante tempo, de tecnologia da nova vacina para dengue. Ensinaram o pessoal da WuXi como produzir a partir dessa tecnologia. (...) Estão indo muito bem os estudos finais da Anvisa. (...) A gente (vai) ter o registro da vacina para dengue 100% brasileira pela Anvisa até o final desse ano, para estar disponível para que a gente possa reforçar nosso programa de imunização no ano que vem — disse Padilha.

Apesar de, em fevereiro, o próprio governo ter divulgado que a parceria previa o fornecimento de 60 milhões de doses anuais, com possibilidade de ampliação de acordo com a demanda e a capacidade produtiva, Padilha disse que serão 40 milhões de doses.

— Nas reuniões que eu fiz, tanto com o Butantan quanto com a WuXi logo depois que assumi o ministério, nas visitas, fui duas vezes à China já neste ano, sempre trabalhamos com a o dado de capacidade de produção, de entrega, de 40 milhões (de doses da vacina) para o próximo ano — ressaltou o ministro da Saúde a jornalistas.

A vacinação atual contra a dengue é feita com o imunizante desenvolvido pela japonesa Takeda, que prevê duas doses. Na rede pública, o público-alvo para a vacinação é formado por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade.

De acordo com o ministério da Saúde, em quase dois anos de vacinação contra a dengue, foram aplicadas 7,9 milhões de doses, sendo que 4,9 milhões de primeiras doses e 2,4 milhões de segundas doses da vacina.

Veja também