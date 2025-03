Padilha e Gleisi discutem transição na articulação política do governo

Os ministros Alexandre Padilha e Gleisi Hoffmann deram início nesta quarta-feira à transição no comando da Secretaria de Relações Institucionais (SRI).

“Hoje, repassamos as ações em andamento no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, na Secretaria de Assuntos Federativos, além da nossa agenda prioritária no Congresso Nacional, construída em parceria com os ministros e ministras no início deste ano”, postou Padilha nas redes sociais.