Ter, 14 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça14/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MINISTRO DA SAÚDE

Alexandre Padilha visita modelo de hospital inteligente na China

Governo Federal quer instalar modelo em 2027

Reportar Erro
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em visita oficial hospital inteligente universitário Tiantan, na China,Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em visita oficial hospital inteligente universitário Tiantan, na China, - Foto: Beijing Tiantan Hospital/Divulgação

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou o hospital inteligente universitário Tiantan, localizado em Beijing, na China, onde está em visita oficial. 

O hospital inteligente caracteriza-se por acompanhar e oferecer assistência ao paciente após internação ou consulta, com uso de tecnologias avançadas. 

Leia também

• OMS pede atenção urgente à saúde cerebral

• Mais Médicos e vistos cancelados: entenda o que motivou as restrições dos EUA a Padilha

“O paciente volta para casa, o hospital registra todas as suas informações, os médicos debatem os casos e ele espera a consulta. Isso reduz gastos e melhora a qualidade do atendimento", disse o ministro, conforme nota do ministério. 

No Brasil, o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente (ITMI-Brasil) tem um projeto de instalar uma unidade em São Paulo, com previsão de funcionar a partir do final de 2027.

A expectativa é o primeiro hospital público inteligente do Brasil oferecer 800 leitos para casos de emergência de adultos e crianças nas áreas de neurologia, neurocirurgia, cardiologia, terapia intensiva e outras urgências.

“O hospital inteligente permitirá integração com a rede de atenção em todas as etapas - da atenção primária ou serviços de urgência e emergência até alta complexidade -, garantindo cuidado mais rápido, eficaz e humano. É a tecnologia a serviço do SUS, do médico ao paciente, da formação profissional à assistência”, informou Padilha.

O governo solicitou financiamento ao Banco de Desenvolvimento dos Brics para a construção do hospital semelhante aos modelos da China e da Índia. A instituição deve retornar sobre o pedido até o fim deste ano.  

* Com informações do Ministério da Saúde

Reportar Erro

Veja também

Newsletter