Padrasto é preso após matar bebê de 3 meses asfixiado em Macaparana

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante após matar um bebê de 3 meses, seu enteado, no município de Macaparana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (16).

A mãe da criança informou à polícia que o homem, identificado como José Guilherme da Silva Batista, a obrigou a ficar trancada no quarto enquanto pegou a criança e colocou em um colchão na cozinha.

"Momentos depois ela teria se deparado com seu filho já sem respiração", disse a Polícia Civil, por meio de nota, nesta sexta-feira (17). O colchão teria sido usado para asfixiar o bebê.

O menino chegou a ser levado para uma unidade hospitalar, mas deu entrada já sem vida.

O homem foi autuado por homicídio consumado. Ele foi levado à Delegacia de Goiana, na Mata Norte. As primeiras informações indicam que o padrasto é ex-presidiário.

O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana.





