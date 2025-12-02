A- A+

CRIME Padrasto é preso em flagrante após matar enteado de dois anos no Rio de Janeiro Criança chegou a unidade de saúde com hematomas por todo o corpo; suspeito confessou as agressões e foi localizado após ação rápida da 55ª DP

O padrasto que assassinou o enteado de dois anos foi preso em Queimados, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (1º).

A ação foi realizada por policiais civis, com apoio de policiais militares, que prenderam o suspeito em flagrante. Ele foi capturado momentos após o crime, a partir de trabalhos de investigação da unidade.

A criança deu entrada em uma unidade de saúde na noite desta segunda, onde funcionários constataram hematomas por todo o corpo. Diante da situação, a delegacia foi acionada e, em ação rápida, os agentes iniciaram diligências investigativas.

Os policiais foram até a residência da vítima, ouviram testemunhas e identificaram e localizaram o homem responsável pelo crime. O suspeito, padrasto da criança, confessou que agrediu o menino. Segundo relatos, ele era agressivo e já havia batido na criança outras vezes.

O criminoso foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.

