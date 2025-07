Padrasto suspeito de envenenar jovem em São Bernardo é preso

A- A+

Admilson Ferreira dos Santos foi preso nesta quarta-feira, 16, acusado de envenenar o enteado Lucas da Silva Santos, de 19 anos.

O jovem está internado em estado grave no Hospital de Urgência desde a última sexta-feira, 11, depois de comer bolinhos supostamente envenenados.



A suspeita é de que o alimento tenha sido entregue por Admilson Ferreira dos Santos, padrasto do garoto.

"Não tenho dúvidas da autoria. Só estou esperando os laudos", disse a delegada Liliane Doretto, do 8.° Distrito Policial de São Bernardo do Campo, após a prisão de Admilson. A reportagem não conseguiu contato com defesa de Admilson.



De acordo com a Prefeitura de São Bernardo, Lucas está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta quadro clínico estável, com suporte ventilatório e vigilância neurológica.

