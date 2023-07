A- A+

POLÍCIA Padrasto suspeito de torturar enteados de 9 meses e 2 anos no Rio é preso em Petrolina Um dos enteados foi agredido com um garfo quente

Um padrasto suspeito de tortuar dois enteados, de nove meses e dois anos, na cidade de São João do Meriti, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi preso em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nessa terça-feira (4). De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, a prisão, que foi divulgada nesta quarta-feira (5), foi efetuada por policiais militares do 5º Batalhão (BPM).

Contra o homem, de 18 anos, havia um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele era procurado desde outubro do ano passado.

De acordo com a Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, o caso passou a ser investigado pela polícia após a mãe dos meninos, que também sofria violência doméstica, levar o filho mais novo para um hospital da região.

O menino deu entrada na unidade de saúde com queimaduras no rosto provocadas por uma substância química, que teria sido jogada pelo padrasto. A equipe médica que atendeu a criança estranhou os ferimentos e acionou a polícia.

Em seguida, acrescenta a emissora, também foi constatado que o padrasto havia torturado o outro enteado com um garfo quente, marcando a barriga da criança.

Por fim, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Petrolina, "para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis", de acordo com a PM.

O padrasto foi denunciado pelo crime de tortura e a mãe, que sabia das agressões, por omissão.

Veja também

Brasil Regulamentado envio de alertas à população sobre desastres