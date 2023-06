A- A+

O padre Airton Freire, conhecido pelos serviços religiosos prestados juntos à Fundação Terra em Pernambuco, está sendo denunciado por ter orquestrado e participado de um estupro contra uma fiel identificada por Sílvia Tavares de Souza.

O caso teria acontecido no mês de agosto do ano passado, mas só agora foi levado a público. O religioso nega.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) investigam a acusação, mantida em sigilo pela Justiça.

Na denúncia, ela afirma que o motorista e segurança do padre, Jailson Leonardo da Silva, de 36 anos, a forçou a ter uma relação sexual com ele a pedido do religioso, que presenciava a cena enquanto se masturbava. Segundo ela, tudo aconteceu em uma residência afastada, dentro do terreno da Fundação Terra.

Sílvia e o pároco se conheceram em 2019, enquanto ela buscava ajuda dele durante um tratamento contra a depressão. Desde então, a relação dos dois se tornou mais próxima. Ela o chamava de “padinho” e ele a chamava por “princesa”.

Após o caso ter vindo a público, o bispo de Pesqueira, Dom José Luiz Ferreira Salles proibiu, nesta terça-feira (30), o padre Airton Freire de “presidir ou administrar qualquer Sacramento ou Sacramental”. Abaixo, confira a nota que trouxe a decisão.

“Vimos, através desta, comunicar que o Exmo. Revmo. Dom José Luiz Ferreira Salles, CSsR, Bispo Diocesano de Pesqueira, no exercício do seu ministério, como Pastor Próprio desta Igreja Particular, que lhe foi confiada pelo Romano Pontífice, considerando a disposição do cânon 1395, §2, do Código de Direito Canônico, DECRETOU, neste dia 30 de maio de 2023, a SUSPENSÃO DE ORDEM 'AD CAUTELAM' do PADRE AIRTON FREIRE DE LIMA. Em consequência, o referido sacerdote fica privado do 'Uso de Ordem' e não tem jurisdição para presidir ou administrar qualquer Sacramento ou Sacramental. Ser-lhe-á vedado, portanto, o exercício do ministério presbiteral e quaisquer cargos eclesiásticos.”

