Padre Airton é internado em hospital particular de Arcoverde; religioso teve crise uma hipertensiva

Investigado por acusação de estupros e preso desde a primeira quinzena de julho, padre Airton Freire, 67, foi internado em um hospital particular neste sábado (22), na cidade de Arcoverde, Sertão pernambucano.



De acordo com informações do G1, o religioso teve uma crise de hipertensão arterial. O padre, que foi levado para o Presídio Advogado Brito Alves, onde estava em uma cela, isolado, saiu da unidade prisional para o hospital.









Acusado de estupro

Padre Airton foi acusado pela personal stylist Sílvia Tavares. Na denúncia, a mulher afirma que o motorista e segurança do padre, Jailson Leonardo da Silva, de 36 anos, a forçou a ter relação sexual com ele a pedido do religioso, que presenciava a cena enquanto se masturbava.



Ainda de acordo com Sílvia, tudo aconteceu dentro do terreno da Fundação Terra, fundada pelo padre.



Sílvia e Airton teriam se conhecido em 2019, na ocasião em que ela buscava ajuda para um tratamento contra a depressão. Desde então a relação dos dois se tornou mais próxima e ele o chamava de "padinho" e em contrapartida ele a chamava por "princesa",

Em maio deste ano, após as acusações, a Diocese de Pesqueira poribiu o padre de exercer suas funções. O comunicado, assinado pelo bispo José Luiz Ferreira Sales, diz que Freire fica vedado “o exercício do ministério presbiteral”, ou seja, de atuar como padre, e quaisquer cargos eclesiásticos”.

