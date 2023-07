A- A+

Investigado por estupros, o padre Airton Freire, de 67 anos, fundador da Fundação Terra, foi transferido para o Real Hospital Português (RHP), no Recife, na manhã deste domingo (23). O religioso havia dado entrada na tarde do sábado (22), no Hospital Memorial Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Ele teve uma crise de hipertensão arterial.

Padre Airton está preso preventivamente desde 14 de julho. Ele estava no Presídio Advogado Brito Alves e depois foi transferido para o hospital de Arcoverde sob escolta policial.

De acordo com a assessoria do padre, ele foi transferido para o Recife após ter um princípio de acidente vascular cerebral "que requer cuidados especializados".

"O estado de saúde do religioso é conhecido das autoridades judiciais desde a decretação de sua prisão preventiva, contestada pelos advogados que o defendem por não atender os requisitos previstos em lei. A defesa enfatiza a necessidade de um habeas corpus para que ele responda em liberdade", informou a assessoria de padre Airton.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Real Hospital Português, que confirmou a admissão do sacerdote. O hospital, no entanto, não repassou informações do estado de saúde de padre Airton.

Suspeito de estupro

Padre Airton foi acusado pela personal stylist Sílvia Tavares. Na denúncia, a mulher afirma que o motorista e segurança do padre, Jailson Leonardo da Silva, de 36 anos, a forçou a ter relação sexual com ele a pedido do religioso, que presenciava a cena enquanto se masturbava.

Ainda de acordo com Sílvia, tudo aconteceu dentro do terreno da Fundação Terra, fundada pelo padre.

Sílvia e Airton teriam se conhecido em 2019, na ocasião em que ela buscava ajuda para um tratamento contra a depressão. Desde então a relação dos dois se tornou mais próxima e ele o chamava de "padinho" e em contrapartida ele a chamava por "princesa",

Em maio deste ano, após as acusações, a Diocese de Pesqueira poribiu o padre de exercer suas funções. O comunicado, assinado pelo bispo José Luiz Ferreira Sales, diz que Freire fica vedado “o exercício do ministério presbiteral”, ou seja, de atuar como padre, e quaisquer cargos eclesiásticos”.



