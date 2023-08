A- A+

Recife Padre Airton tem grave intercorrência e é transferido para UTI de hospital particular no Recife Na última segunda-feira (14), Airton havia sido submetido a uma cirurgia para substituição da válvula aórtica

O padre Airton Freire, de 67 anos, investigado por crimes sexuais, teve uma grave intercorrência, na manhã desse domingo (20), e precisou ser transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital particular onde está internado, na área central do Recife.



Na última segunda-feira (14), o padre havia sido submetido a uma cirurgia para substituição da válvula aórtica e, nesse domingo, teve um bloqueio atrioventricular total, que é uma complicação possível para esse tipo de cirurgia.



Devido ao quadro clínico, foi feita a instalação de um marca-passo provisório no padre, com o objetivo de garantir o funcionamento do coração.



Segundo a assessoria de comunicação dos advogados que representam o religioso, a equipe médica avalia se padre Airton precisará da implantação de um marca-passo definitivo.

"O quadro demonstra que o padre Airton Freire precisa de cuidados especializados por correr riscos sérios de morte se voltar ao ambiente prisional. É o que mostram os laudos médicos que serão encaminhados ao Poder Judiciário. A defesa reitera que o religioso é alvo de uma prisão preventiva injusta e desumana", diz a nota.

Padre Airton, o motorista dele, Jailson Leonardo da Silva, de 46, e o funcionário responsável pelas gravações dos eventos na Fundação Terra, Landelino Rodrigues da Costa Filho, de 34, são réus na Justiça pela prática de crimes sexuais.



O religioso estava preso numa cela individual do Presídio Advogado Brito Alves, em Arcoverde, no Sertão, quando deixou o espaço para ser internado no Recife, depois de ter sofrido um pico de pressão alta, no dia 23 de julho.

