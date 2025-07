A- A+

PERNAMBUCO Padre Arlindo celebra 50 anos e mais um Dia da Solidariedade com missa A cerimônia aconteceu na noite deste sábado (19), na Vila Padre Arlindo, em Tamandaré

O padre Arlindo comemorou seu aniversário de 50 anos e o encerramento de mais uma edição do Dia da Solidariedade, neste sábado (19), com uma missa na Vila Padre Arlindo, em Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco.

A cerimônia teve a presença do presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, acompanhado da esposa, Cláudia Monteiro.

O presidente do Grupo EQM, Eduardo Monteiro, e sua esposa, Claudia Monteiro marcaram presença na Santa Missa na Vila Padre Arlindo. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Além da missa, os presentes puderam acompanhar apresentações gratuitas de Almir Rouche, Nena Queiroga, Ana Alves e Dudu do Acordeon.

De acordo com o padre Arlindo, o Dia da Solidariedade de Tamandaré é um evento especial, por reunir uma série de serviços importantes.

A ideia, que surgiu durante a pandemia de Covid-19 com distribuição de cestas básicas, foi expandida com cada agente fazendo “um pouquinho mais”.

“O Dia da Solidariedade é fazer um pouquinho a mais. E se todo mundo fizer mais um pouquinho, o mundo se torna um lugar melhor. Atualmente, muita gente fez mais um pouquinho e virou um espetáculo de atendimento. Mais de 5 mil pessoas atendidas [neste ano], com grandes hospitais, muitos serviços de documentação, o exército e muita gente boa. É importante a gente entender que se a gente despertar o lado bom de todo ser humano, conseguimos expandir muito mais a bondade”, destacou o idealizador do Instituto Padre Arlindo.

Dia da Solidariedade

O Dia da Solidariedade é um evento organizado pelo Instituto Padre Arlindo e já totalmente reconhecido pela população.

As ações sociais aconteceram em dois dias, na sexta e sábado. Mais de 5 mil pessoas foram beneficiadas com serviços gratuitos nas áreas de saúde, justiça, beleza e bem-estar. A estrutura foi montada no Forte de Santo Inácio de Loyola.

Santa Missa na Vila Padre Arlindo em comemoração a mais uma edição do dia da solidária de e aos 50 anos do Padre Arlindo. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A doméstica Rozilda Maria da Silva, de 46 anos, sempre aproveita os serviços do Dia da Solidariedade.

Sua preferência é pelo estande de beleza e bem-estar. Neste ano, ela aproveitou para escovar o cabelo, receber massagem e fazer auriculoterapia.

“É uma coisa muito boa dentro da cidade, todo ano tem. São muitos serviços. Eu acho muito bom”, disse Rozilda.

Coordenadora da área de beleza e bem-estar do evento, além de diretora do Instituto Padre Arlindo, Wênia Andrade acredita que o dia é uma oportunidade importante para as mulheres da cidade.

“As pessoas achavam, antes, que esses serviços não eram importantes. Mas eu sempre defendi ter porque é uma oportunidade das mulheres carentes poder se arrumar. Elas chegam com a aparência triste, porque não têm costume de ir num salão de beleza. Reunimos os melhores profissionais da cidade e eles vêm doar o trabalho deles. As mulheres saem transformadas”, ressaltou.

Já no dia 20 de julho, às 10h, acontece o sorteio de uma Moto Retrô (ano 2012, de colecionador) — uma iniciativa solidária para ajudar a custear o evento.

Os bilhetes da rifa custam R$ 25 e podem ser adquiridos via WhatsApp: (81) 98318-9665.

