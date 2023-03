Padre Arlindo de Tamandaré receberá título de Cidadão Caruaruense

A- A+

O padre Arlindo Laurindo de Matos Júnior, conhecido como Padre Arlindo de Tamandaré, receberá, na próxima quarta-feira (15), o título de Cidadão Caruaruense e a Medalha de Honra ao Mérito Frei Tito Di Piegaio. A solenidade de entrega do título será realizada no Espaço Renato Machado Buffet, localizado na PE-95, KM-01.

Padre Arlindo, que é Olindense, atua na paróquia de Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, desde 2006. Na cidade, o pároco conduz projetos sociais como a campanha “A fome não pode esperar” e a “Associação Padre Arlindo”, que, com a ajuda de voluntários e fiéis, distribui cestas básicas para moradores da zona rural do município e oferece diversos tipos de assistência em saúde para populações em situação de vulnerabilidade.

Arlindo também ficou conhecido por ter erguido, junto a voluntários da comunidade religiosa da cidade, a Igreja da Nova Matriz. O templo tem 1,5 mil metros quadrados e tem capacidade para abrigar até mil fiéis.

O título de Cidadão Caruaruense será concedido após um projeto do vereador Ricardo Liberato (PSDB). O vereador explica que o trabalho social conduzido pelo pároco justifica a homenagem concedida pela Câmara de Vereadores de Caruaru. "O Padre Arlindo vem desenvolvendo trabalhos sociais importantes por mais de 20 anos, sempre pensando no bem-estar e nas necessidades do próximo", justifica Liberato.

Para participar da solenidade, é preciso confirmar presença através do telefone (81) 99243-2902; ou pelo e-mail [email protected]

Serviço

Entrega do título de Cidadão Caruaruense ao Padre Arlindo de Tamandaré

Onde: Espaço Renato Machado Buffet (PE-95, KM-01)

Quando: Quarta-feira (15), às 19h30



