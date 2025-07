Tamandaré: padre Arlindo realiza ação social para celebrar seus 50 anos no Dia da Solidariedade

A- A+

O Instituto Padre Arlindo realizará mais uma edição do Dia da Solidariedade nesta sexta-feira (18) e neste sábado (19), das 8h às 17h, em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco.



O evento deste ano marca a comemoração dos 50 anos de padre Arlindo e vai contar com uma ampla rede de serviços gratuitos para a população nas áreas de saúde, justiça, beleza e bem-estar.

No mesmo dia que comemora o seu aniversário, o pároco espera beneficiar mais de 5 mil pessoas durante os dois dias de ação solidária. A estrutura será montada no Forte de Santo Inácio de Loyola.

De acordo com o padre Arlindo, o evento é mais do que uma comemoração.

"O Dia da Solidariedade é um presente coletivo, afinal é um gesto concreto de amor ao próximo, capaz de transformar realidades e reacender a esperança”, destacou.

Serviços ofertados

O Dia da Solidariedade, organizado pelo religioso, é feriado municipal em Tamandaré.



Na área de justiça e cidadania, serão oferecidos serviços de conciliação de processos e casamento civil (TJPE); serviços eleitorais (TRE/PE); ofícios de encaminhamento para 2ª via de registro (nascimento, casamento e óbito) e de habilitação de casamento; orientação jurídica e propositura de ações de menor complexidade (Defensoria Pública do Estado de Pernambuco).

Também será possível fazer o registro de boletins de ocorrência (B.O.) e emissão de carteiras de identidade (Polícia Civil de Pernambuco); caminhão de serviços do Detran Itinerante (DETRAN-PE); Fundação CAS (PMPE) e Exército Brasileiro.

Já no setor de saúde, estarão a Fundação Altino Ventura com atendimento ambulatorial e triagem para cirurgia de catarata; o Procape com atendimentos médicos especializados; exames preventivos com Instituto Cristina Tavares (ICT); exames laboratoriais com Real Lab do Real Hospital Português; Unidades odontológicas móveis do Sesi e da CLIN; Ônibus odontológico da Alepe.



Outros parceiros do evento são o Imip; Hospital de Câncer de Pernambuco; Hospital Santa Joana; Maternidade Bandeira Filho; Faculdade de Medicina de Olinda; Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE) e Faculdade de Odontologia do Recife.

Para levantar a autoestima e também levar alegria para a população local, o evento vai oferecer o espaço Pozi Beleza Solidária com maquiagem e brindes da Avon e Natura; serviços de salão de beleza com corte de cabelo e escova; recreação infantil; Turma do Fom Fom do Detran-PE com dicas lúdicas do trânsito, além de brinquedos infláveis para as crianças.



Missa e show

No sábado (19), data oficial do aniversário de padre Arlindo, acontece o encerramento com uma missa na Vila Padre Arlindo, às 19h, além de apresentação cultural com Almir Rouche.

Já no dia 20 de julho, às 10h, acontece o sorteio de uma Moto Retrô (ano 2012, de colecionador) — uma iniciativa solidária para ajudar a custear o evento.

Os bilhetes da rifa custam R$ 25 e podem ser adquiridos via WhatsApp: (81) 98318-9665.

Serviço:

Dia da Solidariedade com serviços gratuitos

Forte de Santo Inácio de Loyola – Tamandaré/PE

Sexta-feira e sábado (18 e 19 de julho), das 8h às 17h

Encerramento: 19/07, na Vila Padre Arlindo com apresentação cultural gratuita com Almir Rouche

Informações: (81) 98798-0230 ou através do Instagram @padre_arlindo e @associacaopadrearlindo

