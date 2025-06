A- A+

Tamandaré Padre Arlindo visita a Folha de Pernambuco e anuncia programação do Dia da Solidariedade Como já é tradição, serão dois dias de programação, 18 e 19 de julho, das 8h às 17h, com solenidades religiosas, distribuição de cestas básicas e oferta de serviços gratuitos

Solidariedade, perdão e amor ao próximo. Essas três virtudes, e o poder que elas possuem de transformar vidas, foram o tema principal da visita do Padre Arlindo, conhecido por comandar a Paróquia de São Pedro, em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, nesta quinta-feira (27) à Folha de Pernambuco.

Ele foi recebido pelo presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; acompanhado da esposa Cláudia Monteiro; do diretor executivo, Paulo Pugliesi; do diretor operacional Américo Góis; da diretora de marketing do grupo EQM, Joanna Costa; do assessor geral da presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; e da editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos.

Também conhecido pelos trabalhos sociais que realiza na região, Padre Arlindo divide o tempo entre as missas e em ser um agente transformador, que dedica a vida a ajudar o próximo e mudar a realidade da comunidade da paróquia, através dos projetos sociais da associação que leva o seu nome.

Parceiro da Folha de Pernambuco, o sacerdote contribui ainda, de segunda à sexta, na Rádio Folha 96,7 FM, com momentos de paz e reflexão durante o programa Conexão Notícia, comandado pelo jornalista Jota Batista.

Solidariedade

Durante a visita à Folha, o religioso anunciou a programação do evento anual, organizado há 4 anos pelo Instituto Padre Arlindo, para celebrar o Dia Nacional da Caridade, o Feriado Municipal da Solidariedade, em Tamandaré, e, também, o seu aniversário. Todos celebrados no dia 19 de julho.

Como já é tradição, serão dois dias de programação,18 e 19 de julho, das 8h às 17h, com solenidades religiosas, distribuição de cestas básicas e oferta de serviços gratuitos para a população nas áreas de saúde, justiça e bem-estar. A expectativa é de que mais de 5 mil pessoas sejam beneficiadas.

“Às vezes as pessoas me criticam, dizendo que eu sou da esquerda, porque eu ainda ainda dou essas pequenas coisas, como cestas básicas, à população. Outras vezes me criticam, dizendo que sou da direita, porque eu ainda “arengo” com o povo por alguns valores mais conservadores, como família, etc. Mas eu não sou de canto nenhum, faço isso porque acredito que uma simples cesta básica pode evitar muitas coisas, como os conflitos nos lares, e melhorar outras. Meu pai batia na minha mãe porque não tinha comida em casa”, contou o Padre Arlindo emocionado. Durante a visita à Folha, o religioso anunciou a programação do evento anual, organizado há 4 anos pelo Instituto Padre Arlindo. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

“Tudo o que eu sou como padre, eu dou graças a Deus e à minha família, que foi minha primeira faculdade e universidade. Me ensinou a amar, e principalmente a perdoar e curar as minhas feridas, porque o mundo lá fora é muito mais violento. Estou entrando em assuntos bem delicados, mas eu acho que é importante. Tudo isso que aconteceu na minha história é o que faz a força da solidariedade acontecer. Entende?”, completou.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, ressaltou a relevância do trabalho desenvolvido pelo sacerdote.

“O Padre Arlindo é um homem de muita força. É preciso muita força para fazer o que ele faz, por tantas pessoas. É preciso guardar o nome deste homem”, declarou.

Instituto Padre Arlindo

Em outro momento, Padre Arlindo também compartilhou a expectativa para a materialização do projeto de expansão do Instituto Padre Arlindo. Um complexo que incluirá consultórios médicos, salas para cursos profissionalizantes e um grande salão para missas. As datas de início da construção e inauguração, porém, ainda não podem ser divulgadas.

Um dos objetivos da expansão do instituto é ampliar a oferta de estágios em áreas da saúde, como psicologia, odontologia e fisioterapia para os estudantes que residem na região.

Ao final do encontro, foi realizado um momento de pregação, reflexão, entoação de cânticos, bênçãos e oração com diversos colaboradores da Folha de Pernambuco. No qual o religioso concluiu deixando a seguinte mensagem:

“Existe uma pessoa especial demais, maravilhosa, que, com o passar do tempo, simplesmente terminamos deixando-a para trás. Sobrecarregados com um bocado de preocupação, às vezes, a gente esquece de lembrar desta pessoa que é você. A melhor maneira de cuidar de todos, é cuidando de você”.

