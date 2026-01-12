A- A+

Nova gestão Padre Carlos Fritzen vai assumir como novo reitor da Unicap A cerimônia para a nova gestão da Universidade Católica de Pernambuco ocorre nesta sexta-feira (16)

O novo reitor da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), padre Carlos Fritzen, assume a gestão da Universidade nesta sexta-feira (16), às 10h, durante cerimônia presidida pelo Provincial dos Jesuítas no Brasil, padre Mieczyslaw Smyda.

A posse solene acontecerá no dia 2 de fevereiro, às 16h, no Auditório G2. Ele será o 10° reitor da instituição.

O padre Fritzen, que vai liderar a Universidade nos próximos quatro anos, manteve o padre Delmar Cardoso como vice-reitor e terá Alexandre Ramos como Pró-reitor de Graduação, Juliano Domingues como Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação, e Aragon Bergonci como Pró-reitor Administrativo.

Atual Pró-reitor Administrativo da Unicap, padre Carlos Fritzen é gaúcho de Campina das Missões.

Histórico do novo reitor

Bacharel em Teologia e Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (Faje), Mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e Doutor em Ciências Sociais e Humanas pela Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá.

O futuro reitor da Unicap também tem pós-graduação em Gestão para Organizações Sociais da Sociedade Civil sem Fins Lucrativos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e em Tecnologias Aplicadas à Educação pela Faculdade Jesuítas São Luís (SP).

Desde dezembro de 2024, padre Carlos Fritzen ocupa paralelamente o cargo de presidente do Conselho Diretor das Faculdades Católicas, associação mantenedora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e é membro do Conselho Econômico-Administrativo da Província dos Jesuítas do Brasil.

Durante sete anos, foi coordenador da Federação Internacional Fé e Alegria, com sede em Bogotá. Também foi diretor-presidente das mantenedoras e patronatos da Associação Nóbrega de Educação e Assistência Social (Aneas).

Com informações de assessoria

