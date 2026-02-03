Padre Carlos Fritzen toma posse como Reitor da Unicap e assina convênio com a PUC-Rio

A- A+

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) empossou o seu novo reitor, Padre Carlos Fritzen, na tarde de ontem. A cerimônia aconteceu no auditório do Bloco G da instituição e também celebrou a assinatura de um acordo de cooperação entre a Unicap e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Entre os presentes, a coordenadora de Executivos Multimídia, Wilma Mota, participou da solenidade representando o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro.

Natural de Campina das Missões, no Rio Grande do Sul, Padre Fritzen destacou sua trajetória, mencionando suas experiências com o movimento de educação popular Fé e Alegria em diversas partes do mundo, onde compreendeu que a educação deve se estender além das salas de aula, alcançando as margens da sociedade. “A Unicap deve ser uma universidade que não se encastela, mas que se projeta para as margens”, afirmou.

Futuro

Durante o discurso, o Reitor enfatizou a necessidade de adaptação da universidade aos desafios contemporâneos, mencionando que vivemos uma "mudança de época", como enfatizou o Papa Leão XIV, que exige uma nova postura das instituições de ensino superior. Padre Fritzen defendeu que a Unicap deve ser uma "Testemunha de Esperança", unindo excelência acadêmica com compaixão, e afirmou que a universidade não é mera fornecedora de títulos, mas formadora de uma sociedade e um futuro.

"Quero celebrar a alegria de viver essa experiência, sentindo que tem muita gente somando nessa missão e, ao mesmo tempo, convidar todos e todas da sociedade pernambucana para fazer crescer a universidade cada vez mais, com beleza, profundidade, qualidade e humanismo", destacou.

Diretrizes

Ao apresentar as diretrizes da nova gestão, o reitor destacou seis eixos estratégicos que devem orientar o futuro da universidade. Entre eles estão o humanismo contemporâneo, voltado à defesa da dignidade humana em diálogo com a tecnologia; a busca por qualidade alinhada à realidade social; a modernização, com foco em processos ágeis e uma gestão transparente.

Padre Fritzen destacou ainda a interiorização, por meio da EaD, dos programas Dinter e Minter, as parcerias já existentes com municípios e com o Governo de Pernambuco, além do avanço da internacionalização, no âmbito de projetos comuns com universidades estrangeiras.“Queremos ser parceiros dos órgãos públicos e dos arranjos produtivos locais e estaduais, aproximar o Sertão do Cais e o Recife do Mundo”, enfatizou.

PUC-RIO

Além da posse, o momento também trouxe o anúncio do convênio entre a Unicap e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), com a presença do Reitor da instituição, Padre Anderson Antônio Pedroso.

Para o reitor Fritzen, o projeto concretiza um diálogo entre as instituições jesuítas, com objetivo de concretizar novos projetos entre as duas universidades.

"Queremos fazer mais e aprofundar esse sonho de trabalhar juntos", ressaltou.

