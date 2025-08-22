A- A+

Devoção Padre Damião Silva visita a Folha de Pernambuco e convida para a Festa de Nossa Senhora da Cabeça A festa começa neste domingo (24) e vai até o sábado (30). A programação inclui a Santa Missa diária ao meio-dia de segunda a sexta-feira, além de quermece e bazar

O Padre Damião Silva, pároco da Igreja Matriz Madre de Deus, no Bairro do Recife, visitou a Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (21) para anunciar a programação da Festa de Nossa Senhora da Cabeça 2025, que começa neste domingo (24) e vai até o sábado (30).

O religioso foi recebido pela gerente Administrativa do jornal, Ivone Palácio; a gerente de Mercado, Tânia Campos, e a coordenadora de Executivos Multimídia,Wilma Mota, e aproveitou a visita para fazer um convite especial aos fiéis e cristãos de toda Região Metropolitana do Recife e à direção da Folha de Pernambuco.

"Que alegria poder estar compartilhando desta grande notícia que é a festa de Nossa Senhora da Cabeça 2025. Uma devoção que tem atraído muitas pessoas, uma devoção da mãe que está sempre presente com os seus filhos. E com o título da cabeça, ela estende suas mãos para todos aqueles que sofrem de algum dos males da cabeça", declarou o pároco em mensagem aos fiéis.

Festa de Nossa Senhora da Cabeça 2025

Com o tema “Peregrinos de Esperança Sob o Manto de Nossa Senhora da Cabeça!”, a festa, promovida pela Arquidiocese de Olinda e Recife, convida fiéis a se unirem em oração e celebração, destacando a rica devoção mariana que tem origem no século 12, na Andaluzia, Espanha.

"A devoção à Nossa Senhora da Cabeça é muito forte, pois faz um apelo aos problemas que, atualmente, mais atingem a humanidade: depressão, ansiedade, tristeza, angústia, a perda do sentido da vida. Muitas pessoas testemunham isso, e essa devoção só cresce", afimrou Padre Damião. Ao final da visita, Padre Damião Silva realizou um momento de oração e bençãos com a diretoria e colaboradores da Folha de Pernambuco. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco.

A programação inclui a Santa Missa diária ao meio-dia de segunda a sexta-feira, oferecendo momentos de reflexão e comunhão, além de quermece e bazar. No sábado, 30 de agosto, às 10h da manhã, será realizada Missa de encerramento presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, marcando o ponto alto da festa.

"Este ano tivemos a felicidade de ter conosco os bispos, que não tinhamos conseguido nos anos passados. Então, na terça-feira, temos Dom Nereudo Freire; na quinta-feira, Dom Josivaldo Bezerra, e no sábado oArcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson vem fechar a festa", concluiu.

Confira a programação completa:

Domingo (24/08)

10h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça

11h – Santa Missa – Padre Damião Silva – Pároco

Segunda (25/08)

11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça

12h – Santa Missa – Monsenhor Luciano Brito – Vigário Geral

Terça (26/08)

11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça

12h – Santa Missa – Dom Nereudo Freire – Bispo Auxiliar – Transmissão ao vivo da Rádio Olinda

Quarta (27/08)

11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça

12h – Santa Missa – Pe. Rosivaldo Torres

Quinta (28/08)

11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça

12h – Santa Missa – Dom Josivaldo Bezerra – Bispo Auxiliar – Transmissão ao vivo da Rádio Olinda

Sexta (29/08)

11h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça

12h – Santa Missa – Frei José Edilson – Guardião do Convento Santo Antônio

Sábado (30/08)

9h30 – Recitação do Terço de Nossa Senhora da Cabeça

10h – Santa Missa – Dom Paulo Jackson – Arcebispo de Olinda e Recife – Transmissão ao vivo da Rádio Olinda

Após o término da missa, a procissão com o andor de Nossa Senhora da Cabeça seguirá pelas principais ruas do Bairro do Recife.

