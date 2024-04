Padre de Chã Grande, na Mata Sul, é preso com armas e munições em Campina Grande, na Paraíba

A- A+

Um padre da Paróquia de Chã Grande, na Mata Sul de Pernambuco, foi preso na Paraíba, nessa quinta-feira (11), com armas e munições.



A prisão do padre Diozene Francisco ocorreu em Campina Grande. O religioso, que estava em um carro, foi abordado durante uma blitz da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran).

Ao realizar uma revista no veículo, foram encontrados um revólver calibre 38 e uma pistola .40, esta última registrada no nome de um policial militar de Pernambuco.



Também foram localizadas no carro 49 munições, algumas delas deflagradas, além dois rádios comunicadores e uma câmera portátil.

Informações repassadas pela polícia apontam que, inicialmente, o padre afirmou que as armas eram para sua própria proteção.



Posteriormente, ele alegou que os objetos pertencem ao policial militar pernambucano cujo nome consta no registro de uma das armas. Ele foi autuado por porte ilegal de armas e munições e encaminhado para a Central de Polícia.

O padre Diozene Francisco é vinculado à Diocese de Caruaru, no Agreste, que emitiu, ainda na quinta-feira, uma nota sobre o caso.

"Como não há registros anteriores de comportamento inadequado ou ilegal por parte do Padre, a Diocese está acompanhando de perto o desenrolar do caso e confiando na justiça para esclarecer o ocorrido. Cumpre ressaltar que o padre está sendo acompanhado por advogados próximos a ele, os quais estão prestando todo o suporte necessário. Após os devidos esclarecimentos legais, a Diocese tomará as medidas necessárias do ponto de vista canônico", informou o comunicado, assinado pelo bispo diocesano de Caruaru, Dom José Ruy Gonçalves Lopes.

Veja também

CLIMA Lutar contra o aquecimento dos oceanos, uma necessidade urgente