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Em recuperação Padre espancado em Paulista segue internado e fora de risco, diz Diocese de Palmares Padre Moisés Bernardo, de São José da Coroa Grande, foi encontrado desacordado, com ferimentos na cabeça e segue hospitalizado no Hospital Esperança, em Olinda

O padre Moisés Bernardo da Silva foi espacando na noite do último domingo (19), no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O religioso de 48 anos, pároco da Igreja Matriz de São José, em São José da Coroa Grande, na Mata Sul de Pernambuco, foi encontrado desacordado, com ferimentos na cabeça. Ele foi socorrido para o Hospital Esperança, em Olinda, também na RMR, onde permanece internado.

De acordo com o padre Elifas Belo, assessor de comunicação da Diocese de Palmares, a agressão aconteceu após o sacerdote viajar a Paulista para visitar alguns parentes e familiares. Moisés Bernardo teria deixado o carro e seguido em direção a um mercado quando foi abordado por suspeitos.

"A Diocese de Palmares agradece todas as manifestações de solidariedade, carinho e oração, recebidas e pede aos fiéis que continuem unidos em oração pela plena recuperação do padre Moisés. [...] A diocese repudia toda e qualquer forma de violência e permanece unida em oração pela plena recuperação do padre Moisés. Seu quadro é estável, encontra-se fora de risco e a expectativa é de que receba alta hospitalar em breve", esclareceu.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades. Até o momento, a motivação das agressões não foi esclarecida.

A instituição católica também informou que as pancadas na cabeça provocaram perda de memória na vítima, que ainda não conseguiu relatar com clareza o que aconteceu. Após a agressão, o padre Moisés Bernardo foi encontrado desorientado e encaminhado para a unidade médica.

"A diocese repudia toda e qualquer forma de violência e permanece unida em oração pela plena recuperação do padre Moisés. [...] Informamos ainda que o caso vem sendo acompanhado por quem de direito, enquanto o padre Moisés segue recebendo toda a assistência necessária por parte do clero diocesano e do nosso bispo diocesano", finalizou o assessor.

Em nota assinada pelo bispo diocesano de Palmares, dom Fernando Barbosa dos Santos, a diocese informou que o sacerdote apresenta boa evolução clínica, está fora de risco e deve receber alta hospitalar nos próximos dias.

"Graças a Deus, apresenta boa evolução clínica e seu estado de saúde é estável, aguardando alta médica. [...] Unimo-nos em oração por sua plena recuperação e agradecemos, com sincera gratidão, todas as manifestações de solidariedade, proximidade e carinho dirigidas ao Pe. Moisés e à nossa Igreja Diocesana", destacou dom Fernando.

Segundo o bispo, o pároco continua recebendo assistência do clero diocesano. Ele também agradeceu as manifestações de solidariedade e as orações enviadas por fiéis e pela comunidade.

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