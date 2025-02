Padre Fábio de Melo anuncia pausa em shows para tratar depressão: 'Não está sendo fácil'

A- A+

O cantor e Padre Fábio de Melo anunciou, neste sábado, 1º, uma pausa na sua agenda de shows para intensificar o seu tratamento. Há duas semanas, ele anunciou que estava passando por uma depressão. O padre irá realizar o show marcado para este domingo, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, e depois suspenderá a agenda.



"A minha recuperação não está sendo fácil, ainda estou me sentindo muito debilitado emocionalmente", afirmou Melo, que agradeceu as manifestações de carinho dos fãs. Ele contou que, apesar das dificuldades, tem terminado os dias com gratidão.



No dia em que revelou que voltou a apresentar os sintomas da depressão, o religioso afirmou que tinha o pensamento "de deixar de viver". O padre já enfrentou a doença no passado, segundo o relato de seu livro A vida é cruel, Ana Maria.



A depressão é uma doença psiquiátrica incapacitante caracterizada por um estado deprimido, de tristeza profunda que não parece ter fim, causando sintomas como menos energia, menos fome, menos sono, menor libido, entre outros.

