RELIGIOSIDADE Padre Fábio de Melo comenta expectativa sobre a gravação do DVD, no Marco Zero Show acontece nesta quinta-feira (06), a partir das 19h; o evento é gratuito

O Padre Fábio de Melo está no Recife para gravar seu mais novo DVD. O show acontece nesta quinta-feira (05), a partir das 19h, no Marco Zero, e tido como um 'momento de renascimento' para o religioso.

Durante o evento da Obra de Maria, em janeiro deste ano, na Arena de Pernambuco, o Pe. Fábio confidenciou que estava enfrentando uma depressão.

A recepção acolhedora do público despertou a vontade de retribuir com esse momento.

"A nossa expectativa se confunde com a felicidade. É muito bom estar aqui, dopis de um período tão difícil em minha vida, poder celebrar meu renascimento, comemorar os três anos de estrada e encontrar o povo de Recife que me acolheu com tanto amor no dia 6 de janeiro e ,agora, poder celebrar com este povo que rezou pela minha recuperação. É uma comemoração que Deus está me dando", declarou.

A gravação acontece logo um dia após a quarta-feira de Cinzas, momento em que se inicia a Quaresma, período de preparação para a Páscoa.

Padre Fábio de Melo conversou com fiéis durante passagem de som no Marco Zero | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

"O período de Quaresma é de preparo para o nosso coração. A conversão precisa ser durante a vida toda, a vida cristã é um movimento de conversão e é bonito indentificar que a conversão é modificar tudo que em nós não está iluminado", começou

"A gente pensa que a Quaresma é um tempo de tristeza, mas não, é um momento de transformação, olha que dádiva é tentar entregar a Deus o sacrifício de tentar ser mais feliz".

Para o show, que será inteiramente gratuito, a Prefeitura do Recife cedeu a estrutura montada para o Carnaval no Marco Zero da cidade.

Serviço:

Lançamento do DVD

Quando: 6 de março

Onde: Marco Zero, Bairro do Recife

Horário: 19 horas

Quanto: Evento gratuito

