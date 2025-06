Padre Fábio de Melo é denunciado ao Vaticano por comportamento não cristão; entenda

A- A+

O padre Fábio de Melo teve comportamento denunciado ao Vaticano. O motivo? Quem não lembra?

No último mês de maio, o padre Fábio de Melo se envolveu em uma confusão numa cafeteria na cidade de Joinville, Santa Catarina, e a situação ganhou projeção nacional com as redes sociais. Entenda o caso.

Na ocasião, o religioso relatou a forma como o gerente da loja, Jair José Aguiar da Rosa, agiu ao questionar a diferença entre o valor anunciado de um produto e o preço cobrado no caixa. Após a repercussão do caso, o estabelecimento demitiu o funcionário.

Denúncia

A repercussão do caso parece estar longe de acabar. De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, em seu canal oficial no YouTube, o padre foi denunciado ao Vaticano por um bispo de Santa Catarina.

O motivo da queixa à Congregação para a Doutrina da Fé teria sido que o padre Fábio de Melo não teve atitude cristã na ocasião.

Ao que se sabe, o padre não sofreria punições graves mas sua atuação como religioso ficaria manchada.

