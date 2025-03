A- A+

fé católica Padre Fábio de Melo grava DVD no Recife em clima de renascimento e adoração Religioso reuniu milhares de fiéis no Marco Zero, no Centro da Cidade, na noite desta quinta-feira (6)

Passada a folia do Carnaval, o palco montado no Marco Zero, Bairro do Recife, no Centro da Cidade, dá lugar ao sagrado.

O lugar foi escolhido pelo padre Fábio de Melo, de 53 anos, para a gravação de seu novo DVD, iniciada às 19h desta quinta-feira (6).

Recebido por uma multidão de fiéis, o sacerdote iniciou sua apresentação com "Clareou", música originalmente gravada por Diogo Nogueira.

Em seguida, trouxe outros sambas com letras motivacionais, como "Tá Escrito", antes de cantar canções religiosas, incluindo "Terra Seca" e "O Vendedor de Sonhos".

Natural de Minas Gerais, o padre Fábio de Melo possui uma relação de carinho com o público pernambucano e com a Obra de Maria. A comunidade católica, que nasceu no Estado, é um dos apoiadores do evento, assim como a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado via Empetur.

Foi no show que celebrou os 35 anos da comunidade, aliás, que Fábio de Melo fez uma revelação ao público. Durante a apresentação na Arena Pernambuco, em janeiro deste ano, o padre falou com a multidão que o acompanhava sobre seu diagnóstico de depressão, doença que já havia enfrentado em 2020.

Segundo o religioso, a depressão foi superada mais uma vez e a gravação do DVD surge como uma forma de celebrar sua recuperação. Até mesmo a escolha da data, em pleno período de preparação para a Páscoa, carrega um significado importante.

Com produção da Farol Musical, o show realizado em meio à vivência da Quaresma traz o renascimento como tema. A escolha do Marco Zero, local que marca o “nascimento” da cidade do Recife, reforça simbolicamente a mensagem de vida e transformação pessoal pregada pelo padre.

Apesar de utilizar a mesma estrutura, pouco se viu do palco que há pouco dias ferveu com o Carnaval. Iluminação e programação visual próprias, diferenciando o projeto da estética abraçada nos dias de folia.

"Recife acolhe o padre Fábio de Melo com o coração aberto. Ele vem aqui para cantar suas canções que falam da dor da humanidade e, ao mesmo tempo, da alegria da ressurreição. E é isso que significa a Quaresma. A vida é essa mistura bonita de dor e pranto, mas também de riso e esperança", pontuou dom Paulo Jackson, Arcebispo de Olinda e Recife, que marcou presença na gravação.

Veja também