Padre José Adeilton é encontrado preso em telhado após dois dias desaparecido em Alagoas

Desaparecido desde a sexta-feira (23), o padre José Adeilton da Silva foi encontrado preso no telhado de uma casa na cidade de Pilar, na Região Metropolitana de Maceió, em Alagoas.

O sacerdote havia sido visto pela última vez após sair da Paróquia São Luiz Gonzaga, localizada em Arapiraca, no Agreste alagoano, onde é administrador.

Familiares chegaram a entrar em contato e registraram Boletim de Ocorrência para informar o desaparecimento do padre, de 40 anos.

Segundo o g1 Alagoas, o padre José Adeilton sofreu um acidente durante o reparo de um vazamento no telhado e ficou preso entre o forro e a estrutura do teto.

O padre estava sem celular no momento e não conseguiu pedir ajuda. Em carta publicada nas redes sociais da paróquia da qual é administrador, o sacerdote disse que viveu uma "situação muito difícil".

"Certamente não imaginava passar por uma situação muito difícil ao me deparar com uma queda do telhado sobre a laje da casa. Sexta-feira por volta das 10h30 aconteceu o acidente doméstico. Ao cair logo me dei conta de que meu pé direito foi danificado com inchaço e fraqueza de apoio para me levantar e sair com autonomia daquele espaço de trabalho", contou.

O padre disse também que tentou pedir ajuda, mas não foi ouvido. "Tentei pedir ajuda à vizinhança, porém, sem muito sucesso porque estando abaixo do telhado sobre uma laje da casa. Minha voz não conseguia alcançar a mensagem inicial de pedido de ajuda", disse.

O padre foi atendido primeiramente no Hospital de Pilar e em seguida foi encaminhado para um hospital em Coruripe, acompanhando de familiares.

"Vou precisar passar um procedimento cirúrgico no meu pé direito. Espero me recuperar bem e o quanto antes retornar as atividades pastorais. Deus vos abençoe e retribua com a saúde e paz. Desejo um feliz domingo", finalizou o padre José Adeilton.

