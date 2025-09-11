Sex, 12 de Setembro

Solidariedade

Em visita ao Recife, padre Júlio Lancellotti elogia trabalho realizado pela Casa do Pão

Durante visita à instituição, sacerdote conheceu estrutura da casa de apoio e ficou maravilhado com trabalho de acolhimento e educação desenvolvido pela Casa do Pão

Padre Júlio Lancellott elogia trabalho realizado pela Casa do Pão, no RecifePadre Júlio Lancellott elogia trabalho realizado pela Casa do Pão, no Recife - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Cumprindo agenda no Recife, o padre Júlio Lancellotti visitou na tarde desta quinta-feira (11) as instalações da Casa do Pão, localizada no bairro de São José, na área central da cidade.

Ele foi recebido pelo diretor da Casa do Pão, o Diácono Aerton Carvalho, funcionários, acolhidos do local e admiradores. A institutição é mantida pela Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR).

Durante a visita, o diácono apresentou ao padre a estrutura da casa de apoio, que conta com cozinha; refeitório comunitário; salas para atendimento psicológico, jurídico e de saúde; banheiros com chuveiros, com distribuição de kits para banho; sala de aula, com foco em alfabetização; sala de projetos de arte; e uma capela dedicada à Santa Dulce dos Pobres. 

Solidariedade
O sacerdote ficou maravilhado com o trabalho de acolhimento e educação desenvolvido pela Casa do Pão. Para ele, encontrar ações como essa mostram que a luta social “não é solitária, é solidária”.

“Encontrar ações como esta é perceber que a nossa luta não é solitária, é solidária. É saber que ninguém tem a pretensão de lutar sozinho, nós lutamos uns com os outros. Porque no Brasil são mais de 300.000 pessoas em situação de rua. Então, é uma luta que é de muitas pessoas e de diferentes ordens”, afirmou o religioso. 

“Você não resolve a fome dando o almoço todo dia, mas ele teria mais fome se você não desse. No fim, dar refeições todos os dias é um ato político de resistência. Vocês matam essas pessoas de fome e nós as alimentamos para que elas não morram”. Uma casa como essa é uma trincheira de luta e, por isso, certamente será alvejada”, completou o padre.

  • O Padre Júlio Lancellotti é referência nacional na defesa da dignidade das pessoas em situação de rua. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.
    O Padre Júlio Lancellotti é referência nacional na defesa da dignidade das pessoas em situação de rua. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.
Segundo o diácono Aerton, receber a visita de uma personalidade tão ativa na luta contra a discriminação de minorias e para melhoria da vida das pessoas mais necessitadas ilumina e indica que Casa do Pão percorre o caminho certo.

“O padre Júlio Lancelotti é o tipo de pessoa que traz à luz aquilo que se tenta esconder ao longo da história, especialmente os mais pobres, as pessoas que vivem em situação de rua e de vulnerabilidade. Por isso, tê-lo aqui na Casa do Pão, de certo modo, é também chancelar aquilo que a gente faz. Então, a presença dele, de certo modo, ilumina essa nossa instituição e as nossas atividades, e indica que nós estamos seguindo no caminho, certamente, da elevação da dignidade dessas pessoas excluídas”, declarou o Aerton.

Padre Júlio Lancellotti
O pároco da Igreja de São Miguel Arcanjo, em São Paulo, é referência nacional na defesa da dignidade das pessoas em situação de rua e está no Recife para participar do 3º Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara, que acontece até 14 de setembro na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). 

O religioso compõe um painel nesta sexta-feira (12), a partir das 10h, com o tema “Economia de Francisco e Clara: a economia pode ser justa para todas as vidas já”. Também participam do painel o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O padre também celebra uma missa na Igreja das Fronteiras, no Derby, às 18h30.

 

