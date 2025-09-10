A- A+

Direitos humanos Padre Júlio Lancellotti participa de evento no Recife e celebra missa na Igreja das Fronteiras Conhecido pela luta em defesa dos direitos humanos, religioso comunga das mesmas ideias de Dom Helder Camara

O padre Júlio Lancellotti, pároco da Igreja de São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, em São Paulo, estará no Recife na próxima sexta-feira (12). Ao lado de nomes como o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ele participa do painel "Economia de Francisco e Clara: a economia pode ser justa para todas as vidas já", a partir das 10h.

A programação faz parte do III Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara, que ocorre dos dias 11 a 14 de setembro, na Universidade Católica de Pernambuco. O padre, conhecido pela luta em defesa dos direitos humanos, também celebra uma missa na Igreja das Fronteiras, no Derby, às 18h30, na sexta-feira.



Vivências

"O padre Júlio Lancellotti professa a mesma prática de Dom Helder, uma igreja em saída, uma igreja voltada para os pobres. Então, a visita do padre Júlio ao Memorial Dom Helder Camara deixa Dom Helder com muita alegria. Eles compartilham das mesmas práticas e da mesma vivência do Evangelho", declarou Virgínia Pimentel Castellar, diretora-executiva do Instituto Dom Helder Camara.

A celebração na Igreja das Fronteiras antecipa a abertura do novo centro de documentação onde ficará abrigado o acervo do arcebispo emérito de Olinda e Recife. Segundo Virgínia Pimentel, foi o próprio Júlio Lancellotti quem se dispôs a presidir a missa. A inauguração do Cedhoc está marcada para o dia 21 de setembro e o Instituto Dom Helder Camara (IDHeC) realiza campanha para doações.

Movimento

O encontro do qual o padre Júlio participa pela manhã - "Economia de Francisco e Clara" - é um movimento idealizado pelo papa Francisco, em 2019. A proposta é criar uma economia mais justa, inclusiva e sustentável, inspirada nos valores de São Francisco e Santa Clara de Assis.

O evento, que já aconteceu em São Paulo e um outro de forma virtual, é interreligioso, ecumênico.” inclusive no nosso encontro a gente vai ter representantes de igrejas evangélicas e também de religiões de matriz africana”, explicou Mateus Cavalcanti, um dos coordenadores do evento no Recife.

Modelo econômico

A ideia é reunir jovens, empreendedores, intelectuais e movimentos populares para discutir e. repensar os modelos econômicos. “O movimento busca a construção de uma cultura do encontro, da solidariedade e da ecologia integral, propondo uma economia com alma”, destacam os organizadores.

“Em 1º de maio de 2019, o papa escreveu uma carta endereçada a todos e todas, mas com ênfase aos jovens economistas das universidades, dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada e jovens das várias igrejas é um movimento”, informou Mateus Cavalcanti.

