Religião Padre Júlio Lancellotti visita a Casa do Pão, no Recife, nesta quinta-feira (11) Sacerdote paulista ainda participa de outros eventos na capital pernambucana na sexta-feira (12)

O padre Júlio Lancellotti, pároco da Igreja de São Miguel Arcanjo, em São Paulo, participa de uma agenda de eventos no Recife, a partir desta quinta-feira (11). O primeiro será uma visita à Casa do Pão, no bairro de São José, área central da cidade, a partir das 14h.

O sacerdote de 76 anos ainda estará presente para participar do 3º Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara, que acontece de 11 a 14 de setembro de 2025, na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

O evento reúne caravanas de todo o Brasil em uma jornada de mobilização em torno de uma economia que promove a justiça e a fraternidade.

Conhecido por sua natureza simples e realização de atos solidários, o religioso compõe um painel nesta sexta-feira, a partir das 10h, com o tema “Economia de Francisco e Clara: a economia pode ser justa para todas as vidas já”.

Lancellotti também celebra uma missa na Igreja das Fronteiras, no Derby, às 18h30, também na sexta-feira.

Casa do Pão

Responsável por fornecer alimentos diariamente para pessoas em situação de vulnerabilidade, a Casa do Pão recebe o Encontro Nacional no sábado (13), com oficinas, rodas de conversa, imersões nos territórios, feiras e momentos de espiritualidade.



