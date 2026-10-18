FATALIDADE
Padre morre esmagado por crucifixo gigante durante missa no Equador
As imagens do acidente viralizaram neste domingo nas redes sociais
Um padre católico morreu no sábado (17) enquanto celebrava uma missa na cidade equatoriana de Guayaquil, depois que um crucifixo de madeira se desprendeu da parede e o esmagou contra o púlpito, segundo imagens da transmissão ao vivo da cerimônia.
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"Padre, padre! Chamem uma ambulância!", ouve-se pessoas gritarem na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pouco antes de a transmissão ser interrompida.
As imagens do acidente viralizaram neste domingo nas redes sociais e nos meios de comunicação.
A Arquidiocese de Guayaquil lamentou, em comunicado, a morte do padre Patricio Alfredo Sánchez e expressou sua "solidariedade, afeto e carinho" aos familiares e amigos.