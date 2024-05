Conheça a história de Padre Pio, o santo do extraordinário

A- A+

SAN GIOVANNI ROTONDO (ITÁLIA) — Padre Pio nasceu Francisco Forgione, na cidade de Pietrecilna, Itália, no dia 25 de maio de 1887. É um santo que reunia muitas referências singulares descritas pelos católicos: o dom da bilocação, ou seja, estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Também a clarividência, que é o conhecimento de fatos sem nenhuma forma prévia de comunicação. E os estigmas - feridas nas mãos e nos pés, semelhantes às de Cristo crucificado. Dos estigmas, brotava um perfume, diziam, que curou várias pessoas.



As variadas manifestações atribuídas ao Padre Pio estão contadas na cidade italiana de San Giovanni Rotondo, a chamada Terra do Padre Pio. Lá, há um complexo que reúne a Igreja Santa Maria della Grazzie, além de um moderno santuário, onde o corpo do Padre Pio está em exposição permanente. Também há o mosteiro onde ele viveu e a obra que traz a essência de toda a vida do Padre Pio: a Casa Alívio do Sofrimento.



Trata-se de um hospital construído em 1956, popularmente conhecido como Hospital do Padre Pio. A unidade é um dos maiores hospitais da Itália e conta hoje com equipamentos de última geração, sendo uma instituição de referência no setor de saúde italiano. “É a pupila dos meus olhos”, dizia o Padre Pio sobre a casa, cujo propósito de acolhimento perdura até hoje.





Diariamente, centenas de fiéis vão ao local ver o corpo do padre e depositam, na cripta, cartas com pedidos ao santo. Desde criança, Padre Pio se interessou por assuntos religiosos. Era assíduo frequentador de missas e falava com anjos e também tinha visões de demônios. Com 15 anos, ele teve a visão de um homem resplandecente chamando-o a abraçar o sacerdócio.



O que era uma vocação, materializou-se um ano depois, quando entrou para o Noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, na cidade de Morcone, na Itália, tornando-se frei em 1910. Seis anos depois, foi para San Giovanni Rotondo, dedicando-se ao sacerdócio na Igreja de Santa Maria della Grazzie, onde atraiu milhares de fiéis, que relatavam terem sido curados pelo religioso.

O papa João Paulo II, quando era sacerdote, confessou-se com o Padre Pio 30 anos antes de se tornar sumo pontífice. O Padre Pio faleceu no dia 23 de setembro de 1968, aos 81 anos. Em 2002, foi proclamado santo pelo papa João Paulo II.



A jornalista viajou a convite da Obra de Maria

Veja também

ESCOAMENTO Operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro mira suspeitos no Sertão de Pernambuco