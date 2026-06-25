Padres ficam feridos em grave sinistro na BR-232, em Serra Telhada; Diocese pede orações

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Uma grave colisão automobilística na tarde dessa quarta-feira (24) deixou dois sacerdotes da Diocese de Petrolina feridos no Sertão de Pernambuco. O sinistro ocorreu por volta das 12h15, no quilòmetro 400 da BR-232, no município de Serra Talhada, também no Sertão.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro envolveu uma caminhonete e um caminhão. A suspeita inicial das autoridades é de que a caminhonete, onde viajavam os religiosos, teria entrado na contramão da rodovia.



O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e o teste do bafômetro realizado no local deu resultado normal para o consumo de bebida alcoólica.





Os ocupantes da caminhonete foram identificados como os padres Carlos Augusto Faria Ribeiro e Marcos Antônio Guimarães. Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados conscientes para o Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada.

Sinistro na BR-232 deixa dois sacerdotes da Diocese de Petrolina feridos | Foto: PRF/Divulgação

Mobilização e corrente de oração

Em comunicado oficial assinado pelo vigário geral, o monsenhor Givanildo José de Souza, a Diocese de Petrolina confirmou o ocorrido e informou que Dom Antonio Carlos e todo o clero estão monitorando de perto a evolução clínica dos padres.

Os padres Lucas Silva e José Mateus foram enviados para Serra Talhada para prestar apoio físico e espiritual aos internados. A instituição também convocou os fiéis para uma corrente de orações:

"Unamo-nos em oração pelos padres Carlos Augusto e Marcos Guimarães, confiando a recuperação dos dois aos cuidados da Virgem Maria, a quem recorremos como 'Saúde dos enfermos'", diz o comunicado da Diocese.





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