A- A+

Carlo Acutis Carlo Acutis: padroeiro da internet ganha capela dedicada na Terra da Misericórdia, em Arcoverde O Santuário da Misericórdia também abriga uma relíquia de 2° grau do santo e uma imagem de Carlo Acutis

A capela foi inaugurada na manhã do domingo (7), após a canonização. Foto: Comunicação Santa Clara.

A capela foi inaugurada na manhã do domingo (7), após a canonização. Foto: Comunicação Santa Clara.

A capela foi inaugurada na manhã do domingo (7), após a canonização. Foto: Comunicação Santa Clara.

A capela foi inaugurada na manhã do domingo (7), após a canonização. Foto: Comunicação Santa Clara.

Canonizado pelo Papa Leão XIV no último domingo (7), Carlo Acutis, o primeiro santo da geração millennial, considerado o padroeiro da internet, ganhou uma capela dedicada na Terra da Misericórdia, no município de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

O local foi inaugurado e abençoado pelo bispo emérito Dom Eduardo Zielski na manhã do domingo (7), após a canonização, na Serra das Varas. O Santuário da Misericórdia também abriga uma relíquia de 2° grau do santo e uma imagem de Carlo Acutis.

De acordo com o Padre Adilson Simões, fundador da Terra da Misericórdia, a capela foi construída em tempo em tempo recorde, toda em madeira, de uma forma "muito mística, no meio da mata". A inauguração estava marcada para o Domingo de Páscoa, primeira data sinalizada pela Igreja Católica para a canonização de Carlo Acutis, que precisou ser adiada devido ao falecimento do Papa Francisco.

São Carlo Acutis

"Antes da canonização nós já o venerávamos. Temos um movimento missionário com os jovens e eles conheceram a biografia, os milagres e a história desse menino de Deus. Assim, surgiu a ideia de construir uma pequena e singela capela em honra do então beato Carlo Attutis", explicou o padre.

Para o Padre Adilson, Carlo Acutis representa, para a igreja católica, o resgate da juventude para a fé cristã.

"É o resgate da juventude através de jovens que optaram por Jesus, viveram o evangelho e são como luzeiros que brilham em meio a tantas trevas. Eu espero e tenho certeza que a canonização de Carlos Acutis sejam um exemplo para a juventude do mundo. Deus fez brilhar essas luzes e tem atraído tantos jovens para viver uma experiência de vida, segundo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo", afirmou o fundador do santuário. "Ontem centenas de jovens já entravam sorrindo muito de emoção. É Carlos Acuti convocando a juventude para disseminar a paz no meio de um mundo tão cheio de desordem, de violência, de guerra", concluiu.

Veja também