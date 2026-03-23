Pagamento da 1ª parcela do programa Pé-de-Meia começa nesta segunda(23)
Os pagamentos vão até 30 de março, de acordo com a data de nascimento
Estudantes do ensino médio da rede pública que participam do programa Pé-de-Meia começam a receber, nesta segunda-feira (23), a primeira parcela de 2026 referente à matrícula.
Os pagamentos seguem até o dia 30 de março, de acordo com o mês de nascimento dos alunos.
No mesmo período, o Ministério da Educação também inicia os depósitos para quem foi aprovado no ano letivo de 2025 e para os estudantes que participaram Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Segundo o MEC, os pagamentos ocorrerão conforme as secretarias estaduais de Educação repassam os dados dos alunos.
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Dados 2026
As informações atualizadas sobre o ano letivo de 2026 já estão disponíveis para consulta desde sexta-feira (20), no portal do Ministério da Educação.
O acesso pode ser feito por computador, celular ou tablet, utilizando a conta gov.br do estudante
Criado em 2024, o programa Pé-de-Meia é voltado para alunos de famílias inscritas no CadÚnico, o Cadastro Único do governo federal.
Atualmente, cerca de 6 milhões de estudantes são beneficiados em todo o país.
O programa prevê o pagamento de R$ 200 pela matrícula, além de outras nove parcelas no mesmo valor.
Os estudantes que participam do Enem também recebem um incentivo adicional de R$ 200.