Pagamento de passagens de ônibus por Pix é aprovado pela Alepe e vira lei em Pernambuco

Novo sistema de pagamento deve entrar em vigor 90 dias após sanção e publicação

Passagens de ônibus no Grande Recife poderão ser pagas por PixPassagens de ônibus no Grande Recife poderão ser pagas por Pix - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

O pagamento das passagens de ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR) por meios digitais, como o Pix, foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nessa terça-feira (24).

A nova lei, segundo a assembleia, deve entrar em vigor na região em até 90 dias após a sanção e publicação da lei. Nesse prazo, o sistema deverá se organizar para implantar e administrar as novas modalidades de pagamento eletrônico.

"A ideia é dar mais opções para quem usa o transporte público todos os dias", pontuou a Alepe, em publicação nas redes sociais.

A proposta é de autoria do deputado estadual Wanderson Florêncio (Solidariedade). Nas redes sociais, ele também comemorou a aprovação, que classificou como "uma medida que traz mais praticidade, inclusão e acompanha a realidade de quem vive conectado".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainda não foi detalhado como o novo pagamento funcionará ou como e quando o sistema será adaptado nos ônibus. Já há modalidades que aceitam o Pix para a compra de passagens na região, como estações do Metrô do Recife, por exemplo, que possuem guichês físicos com atendentes que facilitam o processo.

Atualmente, o sistema de transporte por ônibus aceita apenas o pagamento por meio de dinheiro ou cartão VEM. Esse último precisa ser recarregado previamente de maneira física ou digital para que possa ser usado.

Procurado pela reportagem, o Grande Recife Consórcio de Transportes ainda não tem um posicionamento sobre a aprovação ou sobre como o novo sistema será implementado. 

Novas passagens de ônibus
A novidade chega semanas após os novos valores das passagens de ônibus no Grande Recife entrarem em vigor. Atualmente, o Anel A (Bilhete Único), mais utilizado pela população, custa R$ 4,50. Confira todos os preços abaixo:

