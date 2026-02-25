Pagamento de passagens de ônibus por Pix é aprovado pela Alepe e vira lei em Pernambuco
Novo sistema de pagamento deve entrar em vigor 90 dias após sanção e publicação
O pagamento das passagens de ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR) por meios digitais, como o Pix, foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nessa terça-feira (24).
A nova lei, segundo a assembleia, deve entrar em vigor na região em até 90 dias após a sanção e publicação da lei. Nesse prazo, o sistema deverá se organizar para implantar e administrar as novas modalidades de pagamento eletrônico.
"A ideia é dar mais opções para quem usa o transporte público todos os dias", pontuou a Alepe, em publicação nas redes sociais.
A proposta é de autoria do deputado estadual Wanderson Florêncio (Solidariedade). Nas redes sociais, ele também comemorou a aprovação, que classificou como "uma medida que traz mais praticidade, inclusão e acompanha a realidade de quem vive conectado".
Ainda não foi detalhado como o novo pagamento funcionará ou como e quando o sistema será adaptado nos ônibus. Já há modalidades que aceitam o Pix para a compra de passagens na região, como estações do Metrô do Recife, por exemplo, que possuem guichês físicos com atendentes que facilitam o processo.
Atualmente, o sistema de transporte por ônibus aceita apenas o pagamento por meio de dinheiro ou cartão VEM. Esse último precisa ser recarregado previamente de maneira física ou digital para que possa ser usado.
Procurado pela reportagem, o Grande Recife Consórcio de Transportes ainda não tem um posicionamento sobre a aprovação ou sobre como o novo sistema será implementado.
Novas passagens de ônibus
A novidade chega semanas após os novos valores das passagens de ônibus no Grande Recife entrarem em vigor. Atualmente, o Anel A (Bilhete Único), mais utilizado pela população, custa R$ 4,50. Confira todos os preços abaixo:
- Anel A (Bilhete único): R$ 4,50
- Anel G: R$ 3,00
- 041 - Setúbal (Opcional): R$ 5,80
- 064 - Piedade (Opcional): R$ 8,70
- 072 - Candeias (Opcional): R$ 8,70
- 160 - Gaibu/Barra de Jangada (Via Paiva): R$ 8,70
- 191 - Recife/Porto de Galinhas (sem ar-condicionado): R$ 15,40
- 195 - Recife/Porto de Galinhas (Opcional): R$ 22,50
- 214 - UR-02/Ibura (Opcional): R$ 8,70
- 229 - Marcos Freire (Opcional): R$ 8,70
- 342 - Curados (Opcional): R$ 8,70