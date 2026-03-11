A- A+

Estupro em Copacabana Pai de acusado de estupro coletivo reaparece e é internado em hospital José Carlos Costa Simonin, ex-subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do governo de Cláudio Castro, faz quimioterapia contra um câncer de pulmão

José Carlos Costa Simonin, ex-subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do governo de Cláudio Castro, reapareceu após ter tido um surto e desaparecido, informou na noite desta quarta-feira (11) sua esposa. Ele é pai de Vitor Hugo Oliveira Simonin, um dos acusados do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Segundo ela, Simonin, que faz quimioterapia contra um câncer de pulmão, foi internado num hospital na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste da cidade, e está sendo avaliado pelos médicos.

O ex-subsecretário, de acordo com sua esposa, teve um surto devido ao caso envolvendo o filho e sumiu da casa da família, em Copacabana.

— Meu marido sumiu. Estamos contando com a ajuda de amigos para localizar — disse ela na terça-feira.

O desaparecimento ocorreu poucos dias após Simonin se envolver em uma polêmica relacionada ao caso de estupro coletivo, ocorrido em 31 de janeiro. Ao concluir a investigação, a 12ª DP (Copacabana) indiciou, além de Vitor Hugo, Bruno Felipe dos Santos Allegretti, Mattheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho por estupro qualificado.

Após a repercussão do caso envolvendo seu filho, José Carlos Simonin foi exonerado do cargo de subsecretário. O pedido de exoneração foi feito pela própria secretária Rosangela Gomes e encaminhado ao secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, sendo publicado no Diário Oficial em 3 de março.

