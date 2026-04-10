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Investigação Pai de agente do FBI é preso por comandar laboratório de cocaína em condomínio em Manaus De acordo com o delegado, o Polícia Civil investigou o laboratório por seis meses

A Polícia Civil do Amazonas prendeu nesta quinta-feira (9) Josué Gomes de Silva, homem com nacionalidade brasileira e americana, suspeito de comandar um laboratório de produção de cocaína em um condomínio de luxo no conjunto Vieiralves, na zona centro-sul de Manaus. O Estadão não conseguiu localizar a defesa de Silva.

Segundo o delegado responsável pela investigação, Cícero Túlio, Josué ameaçou os policiais afirmando ser pai de um agente do Federal Bureau of Investigation (FBI), a polícia federal americana, o que foi confirmado pelos agentes brasileiros.

"Durante as diligências policiais, ele, tentando intimidar a ação da polícia, acabou revelando que é pai de um agente do FBI americano, fato que foi corroborado a partir dos familiares dele que estiveram na nossa unidade policial. A gente vai noticiar o fato agora para a Embaixada Americana para que tome as providencias cabíveis no sentido de informar a polícia americana", explicou Túlio.

De acordo com o delegado, o Polícia Civil investigou o laboratório por seis meses, desde o recebimento de denúncias anônimas da atuação de um estrangeiro no tráfico em Vieiralves até efetuar as prisões. As viagens constantes de Josué para os Estados Unidos também levantaram suspeitas.

"A partir disso, passamos a realizar um trabalho de monitoramento durante todo esse período. Inclusive, conseguimos adentrar no condomínio e, próximo ao apartamento, constatamos forte odor de entorpecentes. Realizamos campanas no local e, ontem, flagramos ele atravessando a rua do condomínio e entregando droga a um usuário que comprava dele", detalhou o delegado.

Após a entrega, os policiais realizaram a abordagem ao veículo do usuário que teria adquirido a droga. Na ação, foi constatada a presença do entorpecente e ele foi preso.

No apartamento de Josué, os policiais apreenderam uma quantidade expressiva de cocaína, dois passaportes (um americano e um brasileiro) e diversos materiais utilizados para o embalo e acondicionamento de drogas, como balança de precisão, prensa mecânica e embaladora a vácuo.

De acordo com a Polícia Civil, o esquema de tráfico provavelmente usava "mulas", pessoas que engoliam cápsulas contendo cocaína para passar pela segurança de aeroportos e irem para os Estados Unidos.

Josué foi autuado por tráfico de drogas e passará por audiência de custódia. A Polícia Civil segue investigando o esquema para descobrir outros possíveis envolvidos.



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