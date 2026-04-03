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reações nas redes Pai de argentina acusada de racismo no Rio é flagrado repetindo gesto em vídeo Imagens mostram empresário imitando movimentos de macaco ato semelhante ao que levou à acusação de injúria racial contra a filha no Rio

Um vídeo que circula nas redes sociais colocou um novo foco sobre o caso envolvendo a advogada argentina Agostina Páez, acusada de injúria racial no Rio. Nas imagens, o pai dela, o empresário Mariano Páez, aparece reproduzindo gestos de cunho racista — imitando movimentos de macaco —, atitude semelhante à que levou à abertura de investigação contra a filha no Brasil.

O registro, cuja data e circunstâncias não foram detalhadas, foi publicado no jornal argentino Clarin, passou a ser amplamente compartilhado e comentado, ampliando a repercussão de um episódio que já vinha mobilizando debates sobre racismo e a responsabilização de estrangeiros por crimes dessa natureza no país.

A repetição do gesto por um familiar direto da investigada reforçou críticas e provocou reações de indignação nas redes sociais.

Agostina Páez é investigada por injúria racial após um episódio envolvendo um funcionário de um bar na Zona Sul do Rio, onde, segundo relatos, teria feito gestos e proferido falas de teor racista.

O caso foi registrado e ganhou visibilidade, levando à sua detenção e, posteriormente, à concessão de habeas corpus pela Justiça do Rio de Janeiro, mediante pagamento de fiança. Ela já retornou à Argentina, onde deverá responder ao processo em liberdade.

Antes de deixar o Brasil, a advogada afirmou que viveu um “calvário” durante sua permanência no país e disse estar arrependida da forma como reagiu na ocasião.

Apesar disso, negou ser racista e criticou a forma como o caso foi divulgado. Também declarou que não conhecia a severidade da legislação brasileira sobre crimes raciais e aconselhou estrangeiros a se informarem sobre as leis locais antes de viajar.

A divulgação do vídeo envolvendo o pai ocorre em meio à continuidade das investigações e adiciona um novo elemento ao debate público em torno do caso. Até o momento, não há indicação de que Mariano Páez seja alvo de investigação no Brasil, já que não há confirmação sobre o local onde as imagens foram gravadas nem sobre eventual conexão direta com o episódio ocorrido no Rio.

O caso segue em tramitação na Justiça fluminense, e a repercussão do vídeo com o pai da investigada tende a manter o episódio em evidência, sobretudo em meio às discussões mais amplas sobre racismo, comportamento de turistas e limites legais para manifestações discriminatórias.

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