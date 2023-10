Pai de Denirson Paes, médico assassinado em Aldeia, pede anulação de júri popular; entenda

A- A+

Pai do advogado e médico cardiologista, Denirson Paes - assassinado e esquartejado em Aldeia em 2018 - Francisco Ferreira da Silva, de 86 anos, pede que a Justiça anule o júri popular que inocentou o filho mais velho do médico, Danilo Paes, de participação no crime.

O advogado Carlos André Dantas, que foi assistente de acusação no caso, detalhou o novo trâmite judicial à Folha de Pernambuco.

Na foto, advogado Carlos André Dantas, assistente de acusação no júri popular do caso de Danilo Paes | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

"Eu dei entrada na apelação hoje e protocolei na Vara do Júri de Camaragibe o pedido de apelação", disse. O caso foi julgado na 1ª Vara Criminal do Desembargador Agenor Ferreira de Lima, situado em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

"Acredito que dentro de 20 dias esse processo 'suba' para o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)", acrescenta.

Resgatando o número de votos que absolveu Danilo Paes na última quarta-feira (25), o advogado voltou a citar que o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), órgão que ofereceu a denúncia do caso, tinha provas que incriminavam o filho mais velho do médico, difente do que havia apresentado o promotor de Justiça Leandro Guedes (relembre aqui).

"O Ministério Público (de Pernambuco) passou cinco anos e meio acusando Danilo e pediu a pronúncia do réu para que ele fosse julgado. Foram recolhidos indícios suficientes da autoria (do crime). Havia provas suficientes e foi uma decisão muito 'apertada', de quatro a três votos", finalizou.

Minutos após a sentença ter sido divulgada, o advogado de Danilo Paes, Rafael Nunes, foi questionado sobre a possibilidade de o júri popular sofrer pedido de anulação.

"Podem espernear à vontade. Absolutamente nada será capaz de anular esse júri, porque a decisão dos jurados foi a pedido do próprio Ministério Público (de Pernambuco) e foi em consonância com as provas", disse Rafael Nunes, à época.

Rafael Nunes, um dos advogados da defesa de Danilo Paes; homem recebeu acusação de ter participado do assassinato do próprio pai, em Aldeia, em 2018 | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

