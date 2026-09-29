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POLÍCIA Pai de ex-prefeito de Bom Jardim é sequestrado com esposa e abandonado em área rural na RMR As vítimas foram localizadas pela polícia no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho

O pai de um ex-prefeito de Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco, foi sequestrado com a esposa na madrugada da segunda-feira (28). Eles ficaram horas sob o poder dos bandidos, que invadiram duas casas do casal em busca de dinheiro. As informações são da TV Globo.

José Arimatea Francisco Prazeres, de 69 anos, é pai de Janjão (PSD), que governou o município entre 2021 e 2026. O idoso foi encontrado com sua esposa, identificada somente como Onilda, com sinais de agressão pelo corpo e bastante abatido.

As vítimas foram localizadas pela polícia no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo o filho do casal, Eduardo Prazeres, em entrevista à TV Globo, os criminosos invadiram a residência deles em Limoeiro, também no Agreste. Quando não encontraram o que procuravam, seguiram para outa casa deles, em Belo Jardim.

De acordo com o filho, os criminosos cobriram as cabeças das vítimas para que não vissem os crimes e os abandonaram numa área rural. Eduardo detalhou ainda que o pai está com a orelha inchada após ser agredido com um murro e precisou receber atendimento médico.

Procurada pela reportagem da Folha de Pernambuco, a Polícia Civil confirmou que fez o resgate das vítimas, "sem o pagamento de qualquer valor de resgate".

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todas as circunstâncias do caso, bem como identificar e responsabilizar os autores do crime. As diligências seguem em andamento", completou a corporação.

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