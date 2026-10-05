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justiça Pai de Henry Borel pede ao CNJ apuração de conduta de juíza no julgamento de Monique Medeiros Leniel Borel protocolou uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça para tentar anular julgamento que concedeu perdão judicial à mãe do menino

O pai de Henry Borel, Leniel Borel de Almeida Junior, entrou com uma reclamação disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que seja investigada a conduta da juíza Elizabeth Machado Louro, que presidiu o julgamento de Monique Medeiros e Jairinho.

Ele pede que seja apurado se a magistrada tentou influenciar o júri a conceder perdão judicial à mãe do menino, morto em março de 2021.

No documento, a defesa de Leniel cita a audiência realizada em 23 de setembro de 2026, no âmbito da queixa-crime contra a jornalista Fernanda Piacentini.

Na ocasião, a testemunha Monica Caliman relatou que a jornalista supostamente teria recebido um pedido para entrar em contato com a mãe de Monique Medeiros, que estava presa à época, com o objetivo de substituir o advogado de defesa por uma defensora pública que seria conhecida da juíza.

A petição cita ainda uma entrevista de 2021 que a magistrada concedeu à jornalista, com comentários sobre Monique Medeiros e a reação social de culpabilização da mulher em uma sociedade patriarcal, quando o processo ainda não havia sido submetido ao Tribunal do Júri.

"A preocupação com a integridade de uma pessoa presa é legítima e deve orientar providências concretas de proteção. O aspecto disciplinar a examinar é diverso: a juíza que ainda conduziria a instrução e presidiria o julgamento apresentou publicamente uma interpretação individualizada da situação de uma das acusadas e da reação social ao processo."

O reclamante também apontou decisões da juíza que substituíram ou relaxaram a prisão de Monique Medeiros e que depois foram revistas pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive uma reclamação ao CNJ que cassou soltura de 23 de março de 2026.

A defesa também menciona que, no julgamento de 2026, após a maioria dos jurados responder “sim” ao quesito “A omissão da acusada foi dolosa?”, a juíza reconheceu um erro na formulação da pergunta, substituiu o quesito por outro sobre omissão culposa e determinou uma nova votação. Após o novo resultado, concedeu perdão judicial a Monique Medeiros.

"A controvérsia recursal acerca da validade do julgamento e do perdão judicial segue sua via própria. Nesta Reclamação Disciplinar, alguns dos mesmos documentos são apresentados por uma razão específica: permitem verificar como a Magistrada se comportou antes e durante o julgamento que presidiu, o que disse perante terceiros e perante os jurados, e quais razões declarou para alterar a pergunta após conhecer a primeira resposta. É sob esse enfoque, com exame das gravações completas e possibilidade de esclarecimento pela Magistrada, que os indícios de perda de equidistância devem ser apreciados por esse E. Conselho Nacional de Justiça."

No documento, a defesa de Leniel pede ao Conselho Nacional de Justiça que adote as medidas necessárias para esclarecer os fatos, e que o Ministério Público seja acionado para pedir à Justiça a busca e apreensão dos celulares das pessoas mencionadas na reclamação.

O objetivo, segundo escreve na petição, é preservar as provas e investigar os fatos relatados pela testemunha Monica Caliman, que supostamente envolveriam a juíza alvo da reclamação.

Questionado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro informou que não se manifesta sobre as decisões dos seus magistrados e em relação aos processos em julgamento, seja no âmbito do Judiciário fluminense ou nos tribunais superiores.

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