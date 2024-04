Pai de Henry Borel tem outro filho três anos após morte de menino

A- A+

Três anos após a morte de Henry Borel Medeiros, Leniel Borel de Almeida é pai novamente. Nasceu, na tarde desta segunda-feira (22) Valentina, fruto do casamento do engenheiro com a médica Larysse Ribeiro. Ambas estão em uma maternidade particular na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e passam bem.

— Tenho certeza de que um filho nunca substituirá o outro e que continuarei lutando incansavelmente por Justiça pelo Henry, mas estou muito feliz com a chegada da Valentina. Considero uma dádiva divina ter tido a oportunidade de ser pai novamente — emocionou-se Leniel.

De acordo com o Ministério Público, então namorado da mãe de Henry, o ex-vereador e ex-médico Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, seria o responsável pelo homicídio do menino por “prazer perverso e sádico”.

Já a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, ex-mulher de Leniel, segundo o promotor, via vantagem financeira no relacionamento "em detrimento da saúde física e mental do seu filho".

Atualmente, Jairinho e Monique estão presos preventivamente aguardando o júri popular. Eles ainda respondem por torturas contra Henry, fraude processual e falsidade ideológica.

Como O Globo mostrou, entre os dias 26 de abril e 6 de maio, o Supremo Tribunal Federal (STF) deverá analisar um pedido de prisão domiciliar feito por Monique. Segundo a professora, ela estaria sofrendo ameaças em presídios do Rio, queixou-se de depressão pelo luto do filho e solicitou acompanhamento psicológico.

