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BRASIL Pai de Juliana Marins desabafa às vésperas de um ano da morte da filha na Indonésia Manoel Marins relatou que a memória da filha "vem forte" e que tem enfrentado dias de profunda saudade e melancolia, apesar da proximidade de um ano da tragédia, o amor por Juliana "só aumenta"

A cinco dias de completar um ano da morte da publicitária brasileira Juliana Marins, de 26 anos, o pai da jovem, Manoel Marins, fez nesta terça-feira um desabafo emocionado nas redes sociais.



Em uma publicação marcada pela saudade da filha, ele relatou estar chorando em casa e afirmou que, apesar da passagem do tempo, o amor por Juliana "só aumenta". Juliana Marins caiu durante uma trilha ao vulcão Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, a cerca de 300 metros de profundidade, por volta das 4h da manhã do dia 21 de junho de 2025.



A encosta tem 3.721 metros de altitude. Condições climáticas adversas dificultaram os resgates por cerca de 85 horas, até que voluntários localizaram o corpo da jovem.

Em uma postagem publicada no Instagram, Manoel descreveu um dia chuvoso em Niterói e associou o clima à melancolia que tem sentido desde a morte da filha:

"Dia chuvoso em Niterói. Choveu a noite inteira. Dias assim são costumeiramente melancólicos. Estou chorando recolhido num canto da casa, como pouquíssimas vezes faço", escreveu o pai de Juliana.





Na sequência, o pai de Juliana falou sobre a intensidade da saudade e da dor que ainda sente quase um ano após a tragédia.

"É como se toda a dor que meu corpo resistisse a sentir, desabasse sobre mim agora. A memória da minha Juju vem forte. Apesar dela ter partido há quase um ano, o meu amor por ela só aumenta. Não sei se isso é normal. Mas se não for, sinceramente, isso não me preocupa. Afinal, o que é normal e o que não é quando se trata da dor da perda?", escreveu no post.

Em outro trecho, Manoel citou um trecho da canção de Adriana Calcanhoto, "Vambora", relembrando a presença da filha dentro de casa.

"Ainda sinto seu perfume pela casa, ainda tenho você na sala, porque meu coração dispara quando sente o seu cheiro. Você bem que podia entrar pela porta agora e fazer a minha vida voltar a ser o que era há um ano atrás", disse na legenda da foto com a filha, no Instagram.

Relembre o caso

Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia. A jovem caiu em uma ribanceira durante uma trilha rumo ao topo da montanha e passou quatro dias presa em uma encosta de difícil acesso, sem água, comida ou abrigo, enquanto aguardava o resgate. Neste período, ela teria sofrido, pelo menos, mais duas quedas depois da primeira. A jovem não resistiu às condições extremas e à demora no socorro. Laudo preliminar divulgado por autoridades da Indonésia apontam que a causa da morte foi trauma no tórax alguns minutos após uma das quedas. O caso mobilizou equipes de resgate, voluntários e autoridades locais, além de gerar grande comoção no Brasil. O corpo da jovem foi retirado do penhasco por socorristas e montanhistas voluntários que participaram da operação. A seguir, veja a cronologia do caso e os detalhes da trajetória da jovem até o trágico desfecho:

Sexta-feira, 20 de junho

19h no Rio (6h de sábado na Indonésia) - Juliana Marins sofre a primeira queda durante trilha no Monte Rinjani. Ela é vista em um ponto cerca de 300 metros abaixo da trilha. Três horas depois, turistas fazem imagens da brasileira com um drone. É possível ver que ela está viva e com movimentos.

23h40 no Rio (10h40 de sábado na Indonésia) - A Agência Nacional de Busca e Resgate (Basamar) do país asiático informa ter recebido alerta do acidente.

Sábado, 21 de junho

17h10 no Rio (4h10 de domingo na Indonésia) - Juliana é avistada, mas devido as condições climáticas não foi possível resgatá-la. A família chegou a ser informada de que os socorristas tinham alcançado a jovem e levado comida e água para ela, mas essa informação foi desmentida.

Domingo, 22 de junho

Fim da manhã no Rio (noite na Indonésia) - familiares da publicitária informaram que as buscas pela brasileira haviam sido oficialmente suspensas por conta de condições climáticas adversas do local.

Segunda-feira, 23 de junho

5h no Rio (16h na Indonésia) - Com uso de drone térmico as equipes conseguiram localizar Juliana, aparentemente deitada e imóvel, a uma distância entre 400 e 500 metros abaixo do ponto da queda. Buscas são interrompidas às dadas as condições climáticas.

Terça-feira, 24 de junho

6h no Rio (17h na Indonésia) - O Parque Nacional de Rinjani suspende o acesso de turistas às trilhas do monte para concentrar os esforços no resgate da brasileira.

8h no Rio (19h na Indonésia) - Juliana é encontrada pelos socorristas, sem vida, em um ponto 600 metros abaixo do local original da queda na trilha que leva ao cume do vulcão.

11h no Rio (22h na Indonésia) - a família publica nota informando a morte de Juliana Marins.

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