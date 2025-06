A- A+

LUTO Pai de Juliana Marins se despede da filha em rede social: "Pedaço tirado de mim" Manoel Marins viajou para a Indonésia na esperança de ver a filha viva, mas, no caminho recebeu a notícia de sua morte

Não deu tempo. Antes de chegar à Indonésia, Manoel Marins, pai de Juliana Marins, de 26 anos, recebeu — entre um voo e outro — a notícia que jamais imaginou receber: a filha estava morta. Ele tentava chegar a tempo de dar suporte à filha, incentivar as equipes de resgate a apressarem o socorro e, claro, abraçá-la.

A publicitária Juliana estava em uma trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, quando caiu em uma ribanceira e permaneceu presa por quatro dias em uma encosta — passando frio, fome e sede. Ela não resistiu. Morreu nesta terça-feira (24/06).





Como forma de homenageá-la, Manoel postou uma foto de Juliana como ela gostava de ser retratada: com a natureza ao fundo. A publicação em seu Instagram ocorreu por volta das 21h desta terça-feira e foi a primeira vez que Manoel se manifestou após a morte da filha. Como título, ele escreveu: "Pedaço tirado de mim". O texto que acompanhou a imagem foi da canção Pedaço de Mim, de Chico Buarque, lançada em 1978.

Basta observar as redes sociais de Manoel para perceber sua conexão com Juliana. Há fotos dos dois admirando a natureza e praticando esportes. Ele pedalando, ela correndo.

A mãe e a irmã de Juliana estão em São Paulo. Desde que a jovem iniciou a longa viagem sozinha por países asiáticos, os pais passaram a ficar mais tempo com a outra filha, Mariana, que mora na capital paulista. No fim de semana da tragédia, eles estavam em São Paulo.

Em apenas uma hora após a postagem de despedida, mais de 100 mil curtidas haviam sido registradas.

Quem era Juliana Marins?

Juliana era natural de Niterói, no Rio de Janeiro, e atuava como publicitária. Apaixonada por viagens e esportes ao ar livre, ela havia embarcado para um mochilão pela região do Sudeste Asiático desde fevereiro deste ano. Durante a viagem, a niteroiense visitou países como Filipinas, Tailândia e Vietnã.

Nas redes sociais, a publicitária publicou fotografias recentes da viagem. "Fazer uma viagem longa sozinha significa que o sentir vai sempre ser mais intenso e imprevisível do que a gente tá acostumado. E tá tudo bem. Nunca me senti tão viva", escreveu em publicação do dia 29 de maio.

Veja também