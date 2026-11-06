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Abuso Pai de Meghan Markle é preso na Flórida Idoso de 82 anos é acusado de possuir material de abuso sexual infantil

O pai de Meghan Markle foi preso nesta sexta-feira (6), na Flórida, sob acusação de posse de material de abuso infantil, informaram autoridades americanas.

Thomas Markle, de 82 anos, foi detido em um lar para idosos do estado, informou o Departamento de Justiça em um comunicado. A previsão é que ele se apresente ainda nesta sexta-feira perante um corte em Tampa, na Flórida.

Markle é acusado de “possuir material de abuso sexual infantil”, encontrado em dois depósitos da região de Los Angeles que ele alugou durante quase duas décadas, segundo a mesma fonte.

A Promotoria Federal do Distrito Central da Califórnia informou que os agentes federais encontraram imagens, negativos e livros que continham o material.

Se por considerar isso, Markle poderia enfrentar uma pena de até 20 anos de reclusão em um presídio federal, afirmou.

As Autoridades das Filipinas e do México também investigaram dispositivos e depósitos em meio a inquéritos por suposta posse de material de abuso sexual infantil.

Após as notícias sobre as descobertas nas Filipinas, Thomas Markle negou as acusações em uma entrevista ao Daily Mail, classificando-as como “um monte de mentiras”.

Sua filha, Meghan, afirmou que, há seis anos, tomou conhecimento de uma carta enviada à polícia britânica que continha "acusações preocupantes" contra seu pai, e que seu afastamento dele ocorreu pela necessidade de "proteger" seus dois filhos.

A atriz, esposa do príncipe Harry, rompeu relações com o pai em 2018.

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