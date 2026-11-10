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Internacional Pai de Meghan Markle é preso novamente nos EUA após cortar tornozeleira eletrônica Thomas Markle estava sob custódia, aguardando uma audiência em um tribunal federal em Tampa, na Flórida, segundo Bill Essayli, primeiro procurador federal assistente

O pai de Meghan, Thomas Markle, de 82 anos, com quem ela não mantém contato, cortou a tornozeleira eletrônica que utilizava poucos dias após ser preso por manter material de abuso sexual infantil em unidades de armazenamento na Califórnia, informaram as autoridades nesta terça-feira (10).

Thomas Markle estava sob custódia, aguardando uma audiência em um tribunal federal em Tampa, na Flórida, segundo Bill Essayli, primeiro procurador federal assistente. Ele foi preso pouco depois de cortar a tornozeleira eletrônica, à 1h45 da madrugada, afirmou Essayli.

A prisão de Markle, na sexta-feira, ocorreu após a apreensão de aproximadamente 78 itens, incluindo diapositivos, negativos fotográficos e livros que continham imagens suspeitas de abuso sexual infantil, armazenados em depósitos na região de Los Angeles, segundo Essayli.

Durante a prisão, na semana passada, ele foi retirado de uma instituição de cuidados para idosos em Lakeland e transportado de ambulância. Horas depois, um juiz autorizou sua liberdade sob a condição de que fosse submetido a monitoramento eletrônico, o que normalmente envolve o uso de uma tornozeleira.

O juiz também determinou a realização de uma avaliação de capacidade mental e a apresentação de um relatório até 20 de novembro. Sua filha, Meghan, duquesa de Sussex, casou-se com o príncipe Harry no Castelo de Windsor, em 2018. O casal tem dois filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet. Meghan é cidadã americana e atriz, conhecida por seu papel na série de televisão Suits.

Recentemente, Meghan afirmou estar "profundamente abalada" com as acusações de que uma coleção de imagens de abuso sexual infantil havia sido encontrada na antiga residência de seu pai.

Ela também revelou que uma carta contendo "acusações preocupantes" contra ele havia sido enviada à polícia de Londres em 2019.

"A carta apresentava acusações preocupantes e perturbadoras contra meu pai, e recebi garantias de que elas estavam sendo investigadas", disse Meghan.

"Espero que agora seja possível compreender que, apesar das distorções feitas por determinados veículos de comunicação ao longo dos anos, qualquer distanciamento em relação ao meu pai e minha decisão de não permitir que ele tenha contato com nossos filhos tiveram um único motivo: protegê-los."

Thomas Markle morava nas Filipinas neste ano quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e teve a perna esquerda amputada. Isso o obrigou a retornar aos Estados Unidos.

Sua prisão ocorreu após reportagens do tabloide britânico The Sun informarem que o meio-irmão de Meghan encontrou uma coleção de imagens de abuso sexual infantil enquanto esvaziava a casa do pai nas Filipinas.

A descoberta levou a informações sobre duas unidades de armazenamento nos Estados Unidos, localizadas na Califórnia, que Markle alugava desde 2008.

*Com informações da Associated Press (AP).



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