Pai de santo é preso suspeito de estuprar duas adolescentes em centro espírita no Rio

Um homem foi preso temporariamente nesta quarta-feira (20) suspeito de estuprar duas adolescentes, de 12 e 14 anos. Adriano Fortunato Pereira, de 42, era pai de santo de um centro espírita, localizado na Região Central do Rio, que era frequentado pelas meninas e seus familiares.



Adriano foi encontrado nesta manhã no Jacarezinho, na Zona Norte da cidade, por agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav). Os exames de corpo de delito feitos nas jovens comprovaram as violências sexuais sofridas. A Polícia Civil investiga se há outras vítimas do suspeito.

Segundo o pai das meninas, que fez o registro de ocorrência, André teria se aproveitado de momentos a sós com as jovens para abusar sexualmente das duas. As violências ocorreram mais de uma vez. De acordo com o depoimento, as meninas contaram, em novembro do ano passado, o que tinha acontecido.

– Segundo a investigação apurou até o momento, esses atos libidinosos eram durante rituais religiosos, que aconteciam dentro do templo religioso, e há um relato também que, em uma ocasião, o suspeito ameaçou com um punhal a vítima e a obrigou a praticar os atos sexuais – explica o delegado titular da Dcav, Luiz Henrique Marques.

A ameaça é relatada no depoimento do pai das vítimas, que afirma que André colocou o punhal no pescoço de sua filha mais nova e fez ameaças de morte. Conforme descreve a menina, o suspeito dizia que se ela contasse para alguém os abusos sofridos, ele faria um trabalho espiritual para matar a família dela.

A adolescente mais velha também foi violentada pelo pai de santo. À polícia, a jovem afirmou que, durante um ritual, ela foi agarrada e acariciada pelo homem, que a escondeu dentro de uma capa preta. As duas meninas passaram por exame de corpo de delito, que constatou a violência.

