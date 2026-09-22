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caso master Pai de Vorcaro pede soltura a Mendonça com apelo religioso e diz que filho o rejeitava A prisão de Henrique Moura Vorcaro pela Polícia Federal (PF) foi determinada por Mendonça no âmbito da Operação Compliance Zero

Henrique Moura Vorcaro, fundador do Grupo Multipar, pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a revogação da prisão preventiva que cumpre desde maio deste ano. Pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o empresário escreveu ao magistrado na última segunda-feira (21) alegando inocência. Também justificou a urgência no pedido citando condições de saúde.

A prisão de Henrique pela Polícia Federal (PF) foi determinada por Mendonça no âmbito da Operação Compliance Zero, mirando irregularidades do Banco Master e de atividades do então dono, Daniel Vorcaro.

Na carta ao ministro, o empresário diz sentir dores na cabeça e na nuca, fala em picos de pressão e em dores abdominais provenientes de uma crise de diverticulite. "Sou idoso. Minha saúde está tão debilitada que estou desde o dia 20 de agosto tentando escrever e terminar esta carta."

Ele também afirma fazer uso de analgésico e antibiótico na prisão. Segundo ele, o número de presos do Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem (MG), dificulta o atendimento médico.

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Em outro trecho, Henrique Vorcaro ainda tenta se descolar das atividades que levaram o filho, pivô no caso Master, para a prisão conhecida como Papudinha. "Daniel não tratava nada de banco ou de negócios dele comigo, até me rejeitava."

Mais adiante, o fundador do Grupo Multipar faz apelo de cunho religioso a André Mendonça. "Quando fui preso estando o senhor como relator, fiquei tranquilo pois imaginei que iria enxergar a verdade. Imaginei que um homem de Deus não iria permitir essa injustiça. Erraram demais comigo." Quando de sua nomeação, o magistrado foi classificado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como "terrivelmente evangélico".

O pedido de soltura também é dirigido aos demais ministros da Suprema Corte, antes de o empresário associar a manutenção da prisão a uma suposta "perseguição cega, injustiça e ódio". Por fim, o pai de Daniel Vorcaro diz ter o direito constitucional de responder em liberdade, depois de classificar a decisão de Mendonça como "um erro total".

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