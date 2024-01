A- A+

Pai e filha de 19 anos são mortos a tiros no Curado, em Jaboatão

Um homem de 61 anos e uma mulher de 19 foram mortos a tiros, na noite de segunda-feira (1º), no bairro do Curado 2, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. As vítimas eram pai e filha e os corpos foram encontrados com ferimentos causados por arma de fogo, segundo a Polícia Civil de Pernambuco.

O crime aconteceu no final da noite de segunda-feira e foi registrado nesta terça-feira (2) pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul como um duplo homicídio consumado.

"Após a realização da perícia, os corpos foram encaminhados para o IML da capital e um inquérito policial foi instaurado", disse a Polícia Civil, acrescentado que "maiores informações poderão ser repassadas em momento oportuno".

Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do duplo homicídio. As primeiras informações são de que as vítimas poderiam ter sido mortas por engano. A Polícia Civil deverá esclarecer através do inquérito.

